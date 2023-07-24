Что произойдет с вашим организмом, если съесть червивые фрукты

Мы не всегда проверяем фрукты и ягоды, которые едим. Что произойдет, если в одном или нескольких плодах поселится червь, а мы его съели. Опасно ли для нас употребление червивого фрукта.



Червь на сливе. Фото из открытых источников

Фрукты являются источником многих витаминов и микроэлементов. Иногда они могут быть источником нежелательного животного белка. Например, белые черви, которые мы можем заметить в черешне или вишне, на самом деле являются личинками мух. Она незаметно поражает плоды, где развиваются их личинки.

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Энтомологи указывают, что эти черви проводят всю жизнь внутри ягоды или фрукта, поэтому не имеют большого количества природных врагов. Таким образом, личинки не выработали защитные токсичные вещества, которые могут навредить человеку.

"Хотя выползающие из свежего фрукта черви могут быть непривлекательными, нет никаких известных вредных последствий их потребления. Если вы случайно съели личинку, все, что вы сделали, это добавили белок животного происхождения в свой рацион", — объясняет энтомолог и доцент Университета Флориды Сриянка Лахири.

К примеру Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) допускается наличие в среднем четырех личинок на 500 граммов продуктов. Лахири объясняет, что полное уничтожение личинок во фруктах не является экологичным и полезным для здоровья человека, ведь в таком случае понадобится избыточное количество пестицидов.

"Наличие остатков пестицидов в нашей пище против необходимости употреблять немного животного белка, можно считать справедливым компромиссом", – считает Лахири.

Следовательно, по словам специалистов, несмотря на то, что наблюдать за вылезающими из фруктов червями может быть неприятным для нас, они никоим образом не повлияют на ваше здоровье.

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