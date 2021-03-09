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Что нельзя делать, проснувшись среди ночи

Не делайте вещей, которые вызовут проблемы со сном

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Бывают ситуации, когда человек неожиданно просыпается среди ночи и не может быстро погрузиться обратно в сон. Доктор Майкл Брюс считает, что всему виной некоторые действия, которые мы совершаем, резко проснувшись ночью. О чем речь?

Что нельзя делать, проснувшись среди ночи

Что нельзя делать, проснувшись среди ночи (фото из открытых источников)

Не смотрите на время

Если рядом телефон и вы проснулись среди ночи, то конечно же, вы поинтересуетесь, сколько времени. Но сомнолог не рекомендует этого делать. Если вы увидите, что до будильника осталось какой-то час или два, то сразу начнете "заставлять" себя погрузиться в сон. Однако, такие действия могут вызвать обратный эффект.

Не шевелитесь

Когда человек спит его пульс снижается. И если вы, проснувшись ночью, захотите встать или просто присесть на кровать, то сердечный ритм снова подскочит. А успокоить его, чтобы снова заснуть, будет проблематично. 

Не нервничайте

Специалист отмечает, что многие люди, проснувшись среди ночи, начинают нервничать и переживать, что не могут уснуть, что не отдохнут и утром будут выглядеть уставшими. Они начинают считать, сколько времени осталось до звонка будильника и т. д. Но все это лишь усугубляет ситуацию. Врач советует в таких случаях очистить свои мысли и расслабиться.

Напомним, ученые в ходе исследования выяснили, что дневной сон очень полезен для здоровья, в частности он улучшает когнитивные способности человека, включая ориентацию, речь и память. Помимо возобновления сил и энергии, сон после обеда также снижает воспалительный процесс, возникающий в мозге с возрастом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали определенные привычки, которые могут помешать качественному отдыху. Что это за привычки, узнайте в нашем материале. 


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