Шесть привычек, которые мешают вам нормально выспаться

Даже если вы спите достаточное количество времени, бывает такое, что утром ощущаешь себя разбитым и совсем не готовым встречать новый день. Ученые объясняют это тем, что есть определенные привычки, которые могут помешать качественному отдыху.

Сон. Фото: unsplash. Владислав Муслаков

Еда перед сном

Конечно, перекусить перед сном не самая худшая идея, но только если в правильном количестве. А если же вы съедите что-нибудь жирное или острое, да еще и много, то после такой трапезы вы можете долго ворочаться.

В комнате слишком тепло

Оптимальная температура для сна – от 12 до 23 градусов. Если она будет выше, то у вас пересохнет носоглотка, а если ниже – вы попросту замерзнете.

Слишком много работы

Постоянный стресс и напряженный рабочий график точно отражаются на качестве сна. Поэтому крайне важно в любой ситуации находить время для сна и достаточно отдыха, чтобы продуктивность на работе не падала.

Слишком теплый душ

Во время сна температура нашего тела понижается – это абсолютно нормально. Но если вы перед этим какое-то время провели под горячим душем, то момент засыпания может автоматически отложиться на несколько часов.

Дневной сон

Дневной сон или долгое валяние в постели может принести негативные последствия: головную боль и сбитые циркадные ритмы. Поэтому если вы уж никак не можете обойтись без этого, то специалисты советуют спать не больше 15-20 минут.

Лишний свет

Фонари, луна в окно, фары машин и мерцание лампочек на вашем компьютере — все это является отвлекающими факторами, которые негативно сказываются на отдыхе. Поэтому заранее нужно позаботиться о том, чтобы перед сном ничего не мешало.

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