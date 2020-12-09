Почему от недосыпа можно умереть

Все мы хорошо знаем, что недостаточное количество сна может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Но специалисты из Америки выяснили, что в некоторых случаях это даже может привести к гибели.

Сон. Фото: unsplash. Владислав Муслаков

Они провели научный эксперимент на мышах, который показал, что при отсутствии сна в их кишечнике накапливались молекулы активных форм кислорода (АФК). А когда грызунам давали возможность спать, то уровень молекул АФК в их кишечнике вновь снижался. В больших количествах эти молекулы способны вызывать повреждения ДНК и других клеточных элементов, что может привести к летальному исходу.

Затем эксперты подобрали антиоксидант, способный удалять молекулы АФК. Выяснилось, что мыши даже без сна продемонстрировали нормальную продолжительность жизни. Тогда ученые пришли к выводу, что причиной смерти от недосыпа является накопление молекул АФК в кишечнике.

Специалисты также резюмировали, что пока им сложно понять до конца этот процесс.

"Мы все еще не знаем, почему потеря сна вызывает накопление АФК в кишечнике, и почему это смертельно. Отсутствие сна может напрямую воздействовать на кишечник, однако весь этот механизм вполне может запускаться и мозгом. Причиной смерти могут быть повреждения в кишечнике или же общее воздействие на организм АФК, либо комбинация того и другого", — поделился один из авторов исследования Юсеф Каплан Дор.

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