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Почему мучают кошмары по ночам и как от них избавиться

Специалист поделился эффективным решением проблемы

сегодня, 19:44
Автор:

Любовь Блажко

Нередко случается такое, что несколько ночей подряд преследуют кошмары, из-за чего не удается нормально выспаться. И это вовсе неудивительно, ведь для многих этот год оказался довольно тяжелым и стрессовым. Профессор Роман Бузунов рассказал, какой метод поможет избавиться от ночных кошмаров.  

Почему мучают кошмары по ночам и как от них избавиться

Почему мучают кошмары по ночам и как от них избавиться. Фото: unsplash

Все оказалось максимально просто – нужно постараться прожить каждый день без лишнего перенапряжения или стресса. 

"Этот год явно не способствует хорошему сну, мы постоянно находимся в стрессе, все это передается на сновидения. Своеобразный постстрессовый синдром", — объяснил эксперт. 

Добиться желаемого результата можно, если ограничить просмотр новостей и постоянный мониторинг информации. Свой день желательно завершать получасовой прогулкой на свежем воздухе, а также регулярно давать своему организму физические нагрузки и уменьшить употребление кофе во второй половине дня. 

Кроме этого, специалист рассказал, что существует два вида ночных кошмаров. Первый – человеку периодически снятся сюжеты, в которых он ищет выход из страшной ситуации, второй – навязчивые кошмары, которые имеют свойство повторяться. Второй тип кошмаров тяжело забыть утром, поэтому человеку сложно адаптироваться. Бывают даже случаи, когда не обходится без помощи психолога. 

Из этого следует вывод, что необходимо максимально себя оградить от ненужной информации и постараться перед сном отпустить все негативные эмоции, которые накопились за день. 

Как сообщало издание "Комментарии", зачем человеку снятся сны и почему они не всегда запоминаются. Иногда сон может показаться нам вещим, а иногда каким-то совсем бредовым. Так для чего нужны сны и почему так часто мы не можем вспомнить их утром?



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/04/nightmares/
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