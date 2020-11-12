Иногда сон может показаться нам вещим, а иногда каким-то совсем бредовым. Так для чего нужны сны и почему так часто мы не можем вспомнить их утром?

Зачем человеку снятся сны и почему они не всегда запоминаются. Фото: unsplash

Если верить научным исследованиям, то около 8 лет из 70 мы видим сновидения. Но, как оказалось, сны – это не только наш прошлый опыт или яркие воспоминания, но также этот процесс жизненно важен для работы нашего мозга. Именно во сне начинает работать зрительная кора, чтобы потом ее ресурсами смогли "воспользоваться" другие области нашего мозга.

Также ученые заявили, что в большинстве случаев люди видят сны, когда наступает быстрая фаза – системы организма начинают "включаться" и мозг готовится к пробуждению. Но с возрастом фаза быстрого сна значительно сокращается, поэтому пожилые люди видят сны довольно редко.

Стоит отметить, что фаза быстрого сна повторяется каждые 100 минут. А чтобы запоминать свои сны, то ваш сон должен быть качественным и здоровым.

Увидеть сны также можно и в фазе медленного сна, но такие сновидения обычно более тусклые и вероятность того, что вы его вспомните, очень мала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько спят богатые и бедные люди. Ученые провели специальный опрос, в котором приняли участие более 140 тысяч людей. Они выяснили, что 55 процентов населения, которые имеют скромный достаток, спят по 7-8 часов в сутки. А люди, у которых хорошее материальное состояние, могут позволить себе поспать еще дольше.

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