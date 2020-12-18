Что категорически нельзя делать перед сном

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Мокрик Анастасия
Чтобы обеспечить себе крепкий и здоровый сон, а на утро не чувствовать себя
уставшим и не выспавшимся,
нужно как следует подготовиться. Важно
помнить о тех вещах, которые перед сном
делать категорически нельзя.
ФОТО: reminder.media
Пить чай и кофе
Эти напитки крайне не рекомендуется употреблять перед тем, как вы собираетесь
лечь спать. В связи с тем, что и в кофе и в чае содержится кофеин, ваш сон
может быть нарушен. Сам по себе кофеин подавляет выработку гормона мелатонина, который способствует переходу
в глубокую фазу сна.
Сидеть в соцсетях
Если перед сном вы
активно ведете переписки и одновременно увлечены чтением различных новостей, у вас начинает вырабатываться адреналин. Это означает, что организм
начинает бодрствовать. Это приводит к снижению работоспособности. Кроме того. Если
регулярно так делать, то вскоре может начать развиваться тревожно-депрессивное состояние.
Есть шоколад
Перед сном не
рекомендуется употреблять шоколад в связи с тем, что он, так же как и кофе с
чаем, содержит кофеин. Кроме того, в этом продукте содержится такое вещество
как теобромин, которое увеличивает частоту сердечных сокращений. Это может
привести вас в итоге к бессоннице.
Нагревать комнату
На ночь не
советуется нагревать помещение, в котором вы будете спать. Это связано с
терморегуляцией нашего организма. Идеально комфортной температурой для сна
считается 16 градусов.
Курить
Никотин ускоряет сердцебиение и повышает давление крови.
Плюс ко всему, он еще и способствует повышению концентрации глюкозы в крови.
Сначала это добавляет энергии и бодрости. Однако этот эффект очень быстро
проходит, а на смену ему может прийти бессонница.
Стоит помнить, что отказ всего от нескольких вредных и регулярных привычек, которые вы
делаете на ночь, сможет подарить вам здоровый и крепкий сон.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о 8 вещах, которые категорически нельзя делать на голодный желудок, а также о том, какие пять продуктов нельзя есть несколько дней подряд.
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