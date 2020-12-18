Что категорически нельзя делать перед сном

Чтобы обеспечить себе крепкий и здоровый сон, а на утро не чувствовать себя уставшим и не выспавшимся, нужно как следует подготовиться. Важно помнить о тех вещах, которые перед сном делать категорически нельзя.

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Пить чай и кофе

Эти напитки крайне не рекомендуется употреблять перед тем, как вы собираетесь лечь спать. В связи с тем, что и в кофе и в чае содержится кофеин, ваш сон может быть нарушен. Сам по себе кофеин подавляет выработку гормона мелатонина, который способствует переходу в глубокую фазу сна.

Сидеть в соцсетях

Если перед сном вы активно ведете переписки и одновременно увлечены чтением различных новостей, у вас начинает вырабатываться адреналин. Это означает, что организм начинает бодрствовать. Это приводит к снижению работоспособности. Кроме того. Если регулярно так делать, то вскоре может начать развиваться тревожно-депрессивное состояние.

Есть шоколад

Перед сном не рекомендуется употреблять шоколад в связи с тем, что он, так же как и кофе с чаем, содержит кофеин. Кроме того, в этом продукте содержится такое вещество как теобромин, которое увеличивает частоту сердечных сокращений. Это может привести вас в итоге к бессоннице.

Нагревать комнату

На ночь не советуется нагревать помещение, в котором вы будете спать. Это связано с терморегуляцией нашего организма. Идеально комфортной температурой для сна считается 16 градусов.

Курить

Никотин ускоряет сердцебиение и повышает давление крови. Плюс ко всему, он еще и способствует повышению концентрации глюкозы в крови. Сначала это добавляет энергии и бодрости. Однако этот эффект очень быстро проходит, а на смену ему может прийти бессонница.

Стоит помнить, что отказ всего от нескольких вредных и регулярных привычек, которые вы делаете на ночь, сможет подарить вам здоровый и крепкий сон.

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