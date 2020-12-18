kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

22838.53

ETH/USD

648.36

LTC/USD

108.25

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что категорически нельзя делать перед сном
commentss НОВОСТИ Все новости

Что категорически нельзя делать перед сном

5 вещей, которые не рекомендуется делать на ночь

сегодня, 12:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Чтобы обеспечить себе крепкий и здоровый сон, а на утро не чувствовать себя уставшим и не выспавшимся, нужно как следует подготовиться. Важно помнить о тех вещах,  которые перед сном делать категорически нельзя.

Что категорически нельзя делать перед сном

ФОТО: reminder.media

 Пить чай и кофе

Эти напитки крайне не рекомендуется употреблять перед тем, как вы собираетесь лечь спать. В связи с тем, что и в кофе и в чае содержится кофеин, ваш сон может быть нарушен. Сам по себе кофеин подавляет выработку гормона мелатонина, который способствует переходу в глубокую фазу сна. 

 Сидеть в соцсетях

Если перед сном вы активно ведете переписки и одновременно увлечены чтением различных новостей, у вас начинает вырабатываться адреналин. Это означает, что организм начинает бодрствовать. Это приводит к снижению работоспособности. Кроме того. Если регулярно так делать, то вскоре может начать развиваться тревожно-депрессивное состояние.

 Есть шоколад

Перед сном не рекомендуется употреблять шоколад в связи с тем, что он, так же как и кофе с чаем, содержит кофеин. Кроме того, в этом продукте содержится такое вещество как теобромин, которое увеличивает частоту сердечных сокращений. Это может привести вас в итоге к бессоннице.

Нагревать комнату

На ночь не советуется нагревать помещение, в котором вы будете спать. Это связано с терморегуляцией нашего организма. Идеально комфортной температурой для сна считается 16 градусов.  

Курить

Никотин ускоряет сердцебиение и повышает давление крови. Плюс ко всему, он еще и способствует повышению концентрации глюкозы в крови. Сначала это добавляет энергии и бодрости. Однако этот эффект очень быстро проходит, а на смену ему может прийти бессонница.

Стоит помнить, что отказ всего от нескольких вредных и регулярных привычек, которые вы делаете на ночь, сможет подарить вам здоровый и крепкий сон.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о 8 вещах, которые категорически нельзя делать на голодный желудок, а также о том, какие пять продуктов нельзя есть несколько дней подряд.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/18-veschey-kotoryie-nelzya-delat-pered-snom/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ