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Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, которые нельзя есть несколько дней подряд
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Пять продуктов, которые нельзя есть несколько дней подряд

Избыток определенных продуктов может быть очень вреден

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, чтобы организм обогащался разными витаминами и веществами. Но есть продукты, которые не стоит употреблять каждый день, потому что они могут навредить здоровью. Что это за продукты?

Пять продуктов, которые нельзя есть несколько дней подряд

какие продукты нельзя есть каждый день / Фото: Pexels

Мясо на гриле

Несмотря на то, что в мясе находится много белка и при правильном приготовлении она сохраняет низкую калорийность, употреблять его каждый день не стоит. Готовясь на гриле этот продукт накапливает гетероциклические амины — соединения, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний. А вот другие способы приготовления мяса менее опасные. 

Копченая рыба

Регулярное употребление копченой рыбы может негативно отразиться на здоровье человека. Во-первых, в процессе копчения уничтожаются не все паразиты, особенно, если не придерживаться определенных правил приготовления. Во-вторых, при копчении в рыбе образовываются опасные канцерогены, которые могут вызвать серьезные заболевания. 

Тунец

Несмотря на то, что тунец содержит много магния, железа и других элементов, этот вид рыбы быстро аккумулирует ртуть из окружающей среды. Из-за этого, ежедневное употребление тунца может привести к сердечным проблемам.

Грибы

Это достаточно тяжелая пища, которая медленно переваривается из-за содержания хитина — органического вещества, которое может замедлить выделение желудочного сока. Этим продуктом нельзя злоупотреблять людям, у которых есть проблемы с желудком. 

Кокосовое масло

Этот продукт содержит триглицериды — разновидность жиров, которые могут снизить уровень общего холестерина и тем самым навредить работе сердечно-сосудистой системы, а также вызвать авитаминоз и нарушения гормонального фона. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты снижают риск инфаркта в два раза.


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Источник: https://korysno.24tv.ua/ru/5-produktov-kotorye-nelzja-est-neskolko-novosti-ukrainy-i-mira_n1485727
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