Что делать, если шумит в ушах: объяснение врача

Многим людям приходилось так или иначе сталкиваться с таким неприятным явлением, как шум в ушах. Проявления тиннитуса (медицинское название — ред.) делят на объективные и субъективные. По словам врача-оториноларинголога Алексея Перминова, иногда подобный шум может указывать на сопутствующих болезни организма, сообщает TUT.BY.



Шум в ушах. Фото из открытых источников

Как объясняет Перминов, объективный вид шума в ушах характерен тем, что другие люди (те же медицинские работники) также могут его услышать. К такому типу относят щелчки мышц, попавшие в ухо насекомые и даже темп движения крови в наших сосудах.

Если же речь идет о субъективном шуме, то расслышать его способен только пациент. И если причина, к примеру, в кусочке ваты или серной пробке, проблема легко устраняется. Однако наличие тиннитуса, вероятно, свидетельствует об ушных заболеваниях или же нервных (а порой и психических) расстройствах. Также на появление шума в ушах могут влиять некоторые лекарства — так проявляются их побочные эффекты. Не исключены и болезни головы или сердечно-сосудистой системы. Чаще всего, утверждает Алексей Перминов, в ушах шумит у людей, страдающих от повышенного давления.

Если шум в ушах появляется на постоянной основе, необходимо побыстрее обратиться за врачебной консультации. Медики смогут определить причину происхождения такого дискомфортного явления и посоветовать лечение. Самостоятельно, разумеется, лечить тиннитус не рекомендуется.

Люди часто отмахиваются от подобных мелочей, считая, что легкий шум на фоне не принесет ничего плохого. По утверждению Перминова, порой такое безразличие может привести к снижению слуха, ведь высока вероятность заболевания среднего уха. Помимо этого у человека могут развиться неврозные проявления.

Среди рекомендаций, которые могут помочь снизить чувствительность ваших ушей, специалист выделяет три основных момента.

Если шум в ушах связан с гипертонией, то человек не должен пропускать прием назначенных врачом лекарств. Также стоит регулярно обследоваться у специалистов.

Также Алексей Перминов рекомендует отказаться от привычки курить. По словам эксперта, никотин негативно влияет на организм в целом и не поощряет его попытки излечиться.

Самым главным же специалист считает необходимость защищать уши от любых резких звуков. В случае работы с шумными инструментами (дрель, станок или же музыкальные инструменты), Перминов предлагает пользоваться промышленными наушниками или хотя бы берушами. Ну и в обычных наушниках следует правильно регулировать громкость.

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