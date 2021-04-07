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Ученые определили привычку, сокращающую жизнь на 28 лет

Ученые из Швеции рассказали, какая привычка негативно влияет на организм и способна сократить продолжительность жизни

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите быть здоровыми и прожить долго, тогда исследователи из Швеции настоятельно рекомендуют отказаться от регулярного употребления алкогольных напитков. Оказалось, что эта привычка может сократить жизнь на 28 лет.

Ученые определили привычку, сокращающую жизнь на 28 лет

Какая привычка сокращает жизнь (фото из открытых источников)

Ученые проанализировали данные смертности и ожидаемой продолжительности жизни людей, у которых были расстройства, связанные с приемом алкоголя. В общей сложности исследователи изучили показатели более миллиона человек, проживающих в Швеции, Дании и Финляндии. 

В результате эксперты выяснили, что склонность к постоянному употреблению спиртных напитков является привычкой, которая существенно сокращает продолжительность жизни. Они обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни была на 24-28 лет короче у тех людей, которые злоупотребляли этой пагубной привычкой.

Такого же мнения придерживаются и американские коллеги. Исследователи из Клиники Майо (Рочестер, Миннесота) отметили, что регулярное употребление спиртного и частые запои наносят всему организму серьезный удар. И это влияет на продолжительность жизни человека. 

Эксперты уточнили, что употребление алкоголя считается нездоровым у мужчин, если они выпивают пять или более порций в течение двух часов, у женщин – если они выпивают четыре порции.

Напомним, эксперты назвали алкогольные напитки, которые больше всего могут воспрепятствовать вашему стремлению похудеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько алкоголя можно выпить за раз, чтобы не навредить печени. Оказалось, что безопасная доза отличается у мужчин и женщин и зависит от регулярности употребления спиртных напитков.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/112245-sokraschayuschuyu-zhizn-na-28-let-privychku-opredelili-uchenye-iz-shvecii.html
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