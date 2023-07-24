Что будет, если спать по 6 часов: лучше не экспериментировать

Недостаток сна грозит кучей диагнозов (фото из открытых источников)

Здоровый полноценный сон – залог хорошего настроения и внешнего облика, ясного ума и энергичности. Но для многих людей это стало роскошью: чтобы успеть все, приходится продлевать продолжительность своего "рабочего" дня за счет сна. Для организма это стресс, даже если его обделили однажды. Хронический недосып становится хроническим стрессом со всеми его последствиями.

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В 2014 году врачи зафиксировали увеличение количества сердечных приступов на 24% на следующий день после того, как часы перевели на летнее время. Они не готовы однозначно утверждать, что это было связано именно с тем, что время для сна сократилось на час. Но поскольку еще через день такого всплеска сердечных приступов не наблюдалось, допускают, что причина как раз в недосыпе.

Лицам 18+ рекомендуется спать 7-9 часов. Сомнологи соглашаются, что кому-то нужно немного больше времени, кому-то, возможно, хватает и меньше. Однако в мире всего 1-3% людей, которым достаточно 6 часов сна в сутки. Все остальные, кто просто вынужден довольствоваться 6 часами, расплачивается за это здоровьем.

Частая реакция на хронический недосып – ухудшение зрения и памяти, обострение гастрита, гипертония, нервозность, депрессия, увеличение веса. С течением времени он может спровоцировать онкологические заболевания, сахарный диабет и ожирение.

Кстати, ученые обнаружили: тот, кто бодрствовал 17 часов, чувствует себя так же, как человек с 0,5 промилле алкоголя в крови. А эксперимент, проведенный с тремя группами лиц, в течение двух недель спавших по 4, 6 и 8 часов в сутки, а днем проходивших тесты на внимание, память и скорость реакции, показал неутешительные результаты. У тех, кто мало спал, показатели со временем ухудшились. Но самое страшное то, что после пяти дней недосыпа они перестали жаловаться на плохое самочувствие. Ученые говорят, что это не просто "организм приспособился к ситуации" – люди потеряли способность адекватно оценивать свое состояние. И это самое ужасное.

Сомнологи советуют находить возможность спать "треть суток" – 8 часов. Если это совершенно нереально, рекомендуют хотя бы выработать режим – ложиться каждый день в одно и то же время (желательно до 23.00 – именно в этот период вырабатывается гормон мелатонин, отвечающий за восстановление сил организма).

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