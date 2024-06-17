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Что будет, если есть клубнику каждый день

Как клубника повлияет на организм человека, если потреблять эти ягоды каждый день.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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Украинские базары, рынки и супермаркеты массово заполнены клубникой в июне. Ее сезон достаточно короткий – с конца мая до начала июля, поэтому мы стараемся максимально использовать его, употребляя эти ягоды каждый день. Объясняем, как на это отреагирует наш организм.

Что будет, если есть клубнику каждый день

Влияние клубники на организм человека. Фото из открытых источников

Употребление клубника ежедневно принесет пользу организму, ведь она имеет большую питательную ценность и одновременно низкокалорийна и не содержит много сахара. Клубника ускоряет метаболизм, кроме того, ягоды содержат много антиоксидантов, пищевых волокон, витамина С при малой калорийности – в 100 граммах всего 30 калорий.

Потребление клубники обеспечивает ощущение сытости, поддерживает работу пищеварительной системы и желчевыделения. Поэтому клубника является союзником в похудении или поддержании удовлетворительной фигуры.

Высокое содержание клетчатки в клубнике также оказывает положительное влияние на уровень двух важных параметров: холестерина и сахара, повышенная концентрация которых отвечает за развитие, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Научные исследования показали, что регулярное употребление клубники снижает риск инфаркта и гипертонии.

Кожа тоже положительно оценит потребление нами клубники. Сочетание витамина С, антиоксидантов и салициловой кислоты помогает успокоить воспаление, стимулировать обновление клеток и даже защитить от ультрафиолетового излучения. Эти красные ягоды также благотворно влияют на состояние нашей кожи благодаря присутствию в них витамина А, В2, В3 и Е, а также калия, магния, кальция и фосфора.

Таким образом, употребление клубники является простым способом для улучшения здоровья человека. Однако чрезмерное потребление клубники может вызвать аллергические реакции, изжогу, расстройство желудка и вздутие живота.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач показал мозг мужчины, съевшего грязную клубнику.

Также "Комментарии" писали, что ученые назвали ягоду, которая эффективно борется с жировыми клетками.



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