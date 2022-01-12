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Врач назвал три «золотых правила» профилактики рака

Врач-онколог Арсен Расулов назвал три "золотых правила", соблюдение которых снизит риск появления раковых клеток

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Здоровье нужно беречь всегда, потому что наш организм бывает достаточно уязвим. Врач-онколог Арсен Расулов рассказал, каким "золотым" правилам нужно следовать, чтобы предотвратить появление онкологии.

Врач назвал три «золотых правила» профилактики рака

Профилактики рака / Фото: depositphotos

Специалист отметил, что в первую очередь, нужно отказаться от вредных привычек, которые "убивают" здоровье. Сюда входит курение, в том числе и пассивное, потому что табачный дым и смолы способствуют развитию опухоли в любом органе. Дело в том, что компоненты дыма способны влиять на белковую "упаковку" ДНК. Также не следует увлекаться алкогольными напитками, потому что это вредит печени и органам пищеварения. Самыми опасными, к слову, являются коктейли, потому что они состоят из разных красителей и другой "химии".

Второе важное правило — пересмотр своего рациона питания. Стоит отказаться от фаст-фуда, жирной и соленой пищи, а также полуфабрикатов, потому что она повышает риск развития рака желудка и кишечника. Отдайте предпочтение овощам и фруктам, в которых много антиоксидантов, защищающих от онкологии.

И третье "золотое" правило — избегайте активного солнца. Эксперт отметил, что связь между раком кожи и солнечной радиацией научно доказана. Особенно прямых интенсивных солнечных лучей стоит избегать людям со светлой кожей.

Напомним, ученые из Американского онкологического общества обнаружили взаимосвязь между человеческими повадками и статистикой онкологических заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи недавно сделали открытие, которое, вероятно, поможет более эффективно бороться с онкологией. Они нашли бактерию, разрушающую раковые клетки.


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Источник: https://www.medikforum.ru/medicine/130110-tri-zolotyh-pravila-profilaktiki-raka-ot-onkologa.html
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