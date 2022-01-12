Врач назвал три «золотых правила» профилактики рака

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Светлана Шкурупий
Здоровье
нужно беречь всегда, потому что наш организм бывает достаточно уязвим. Врач-онколог
Арсен Расулов рассказал, каким "золотым" правилам нужно следовать,
чтобы предотвратить появление онкологии.
Профилактики рака / Фото: depositphotos
Специалист
отметил, что в первую очередь, нужно отказаться от вредных привычек, которые
"убивают" здоровье. Сюда входит курение, в том числе и пассивное,
потому что табачный дым и смолы способствуют развитию опухоли в любом органе.
Дело в том, что компоненты дыма способны влиять на белковую
"упаковку" ДНК. Также не следует увлекаться алкогольными напитками,
потому что это вредит печени и органам пищеварения. Самыми опасными, к слову,
являются коктейли, потому что они состоят из разных красителей и другой
"химии".
Второе
важное правило — пересмотр своего рациона питания. Стоит отказаться от
фаст-фуда, жирной и соленой пищи, а также полуфабрикатов, потому что она
повышает риск развития рака желудка и кишечника. Отдайте предпочтение овощам и
фруктам, в которых много антиоксидантов, защищающих от онкологии.
И
третье "золотое" правило — избегайте активного солнца. Эксперт
отметил, что связь между раком кожи и солнечной радиацией научно доказана.
Особенно прямых интенсивных солнечных лучей стоит избегать людям со светлой
кожей.
Напомним,
ученые из Американского онкологического общества обнаружили взаимосвязь между человеческими повадками и статистикой онкологических заболеваний.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что исследователи недавно сделали открытие, которое, вероятно, поможет более эффективно бороться с онкологией.
Они нашли бактерию, разрушающую раковые клетки.
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