Ученые создали бактерию, разрушающую раковые клетки

Исследователи из Цинциннатского университета разработали бактерию, которая может сделать борьбу с раковыми клетками более эффективной.

Ученые создали бактерию для борьбы с раком (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что бактерия способна проникать внутрь раковых клеток и уничтожать их. Для этого они модифицировали штамм кишечной палочки Nissle и в отличие от других видов, он безвреден для человека и защищает от патологических штаммов E-Coli. Усовершенствованная бактерия образует на своей поверхности пузырьки, в которых находятся протеины и энзимы, разрушающие внеклеточный матрикс раковых клеток. Пройдя через их крепкую "броню" эти соединения попадают внутрь опухоли и "обезоруживают" ее.

Эксперты надеются, что их новая разработка пройдет успешно все клинические испытания и докажет свою эффективность на практике. Если все получится, то ее можно будет использовать в качестве средства для борьбы с онкологией.

Напомним, что питание напрямую влияет на здоровье человека, поэтому если хотите защитить свой организм от заболеваний, следите за тем, какие продукты употребляете. Эксперты отметили, что необходимо добавить в свое меню, чтобы защитить себя отонкологии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Научного института Индианы изобрели неинвазивную повязку, которая состоит из магнитных нановолокон. Она способна влиять на кожу таким образом, что раковые клетки могут исчезать.

Читайте также, что ученые из Испании провели исследование и пришли к выводу, что оливки обладают противораковыми свойствами. По словам экспертов, самой полезной является кожура плодов, в которой содержится маслиновая кислота, помогающая в профилактике заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!