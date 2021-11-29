logo

BTC/USD

57965.19

ETH/USD

4442.00

LTC/USD

206.84

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Ученые создали бактерию, разрушающую раковые клетки
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые создали бактерию, разрушающую раковые клетки

Ученые недавно сделали открытие, которое, вероятно, поможет более эффективно бороться с раковыми опухолями

29 ноября 2021, 23:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Исследователи из Цинциннатского университета разработали бактерию, которая может сделать борьбу с раковыми клетками более эффективной.

Ученые создали бактерию, разрушающую раковые клетки

Ученые создали бактерию для борьбы с раком (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что бактерия способна проникать внутрь раковых клеток и уничтожать их. Для этого они модифицировали штамм кишечной палочки Nissle и в отличие от других видов, он безвреден для человека и защищает от патологических штаммов E-Coli. Усовершенствованная бактерия образует на своей поверхности пузырьки, в которых находятся протеины и энзимы, разрушающие внеклеточный матрикс раковых клеток. Пройдя через их крепкую "броню" эти соединения попадают внутрь опухоли и "обезоруживают" ее.

Эксперты надеются, что их новая разработка пройдет успешно все клинические испытания и докажет свою эффективность на практике. Если все получится, то ее можно будет использовать в качестве средства для борьбы с онкологией.

Напомним, что питание напрямую влияет на здоровье человека, поэтому если хотите защитить свой организм от заболеваний, следите за тем, какие продукты употребляете. Эксперты отметили, что необходимо добавить в свое меню, чтобы защитить себя отонкологии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из Научного института Индианы изобрели неинвазивную повязку, которая состоит из магнитных нановолокон. Она способна влиять на кожу таким образом, что раковые клетки могут исчезать.

Читайте также, что ученые из Испании провели исследование и пришли к выводу, что оливки обладают противораковыми свойствами. По словам экспертов, самой полезной является кожура плодов, в которой содержится маслиновая кислота, помогающая в профилактике заболевания.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202101487
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!