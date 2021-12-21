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Какие простые привычки могут стать причиной рака

Ученые из Американского онкологического общества назвали простые привычки, которые могут стать причиной онкологии

21 декабря 2021, 22:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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На развитие опухолевого процесса в организме могут влиять различные факторы, от неправильного питания до генетической наследственности. Американские исследователи назвали простые привычки, которые также могут спровоцировать заболевание.

Какие простые привычки могут стать причиной рака

Какие простые привычки могут стать причиной рака (фото из открытых источников)

Ученые из Американского онкологического общества обнаружили взаимосвязь между человеческими повадками и статистикой онкологических заболеваний.

Согласно данным экспертов, вероятность развития заболевания раком пищевода и слизистой оболочки полости рта значительно повышается у тех, кто предпочитает напитки с температурой выше 60 градусов по Цельсию. Поэтому врачи-онкологи рекомендуют предварительно охлаждать горячее питье, а оптимальной температурой даже для чая специалисты считают 40 градусов.

Вторая по вредности привычка, по мнению врачей, употребление утреннего кофе или чая на голодный желудок.

Кроме того, американские ученые связывают включение в рацион питания сыра и мяса с увеличением риска возникновения рака желудочно-кишечного тракта в четыре раза.

Ночное застолье, по мнению специалистов-онкологов, повышает риск заболевания раком груди. Ученые объясняют это недостатком гормона мелатонина, отвечающего за естественные суточные ритмы человека и для своего нормального воспроизведения требующего полноценного отдыха организма в ночное время суток.

Напомним, напиток, который мы привыкли пить с детства, может повысить риск развития рака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты перечислили полезные привычки, с помощью которых можно на 30% снизить риск развития деменции в пожилом возрасте. Что это за привычки?


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Источник: https://wworld.com.ua/health/51387
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