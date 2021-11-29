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Какие полезные привычки снижают риск деменции на 30%

Эксперты перечислили полезные привычки, с помощью которых можно на 30% снизить риск развития деменции в пожилом возрасте

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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По статистике, от 5 до 8% населения старше 60 лет сталкиваются с деменцией (старческим слабоумием), поэтому начать профилактику никогда не рано. Эксперты назвали полезные привычки, которые помогут снизить риск развития этого заболевания.

Какие полезные привычки снижают риск деменции на 30%

Как снизить риск деменции / Фото:elements.envato

Гуляйте побольше

От физических упражнений станут крепче не только мышцы, ведь спорт развивает те части нашего мозга, которые отвечают за сохранение когнитивных функций. Даже если у человека диагностирована деменция, ему рекомендуется устраивать регулярные пешие прогулки, чтобы улучшить функции мозга. Такая физическая активность также ускоряет метаболизм глюкозы в мозге – очень важного параметра, влияющего на риск деменции.

Общайтесь

Некоторые исследования доказали, что регулярные встречи и общение со знакомыми и друзьями значительно снижают риск развития деменции. Более того, если людям более молодого возраста врачи рекомендуют по возможности ограничить время в социальных сетях, то для старшего поколения соцсети могут быть очень полезны. Они действительно могут заменить "живое" общение и поддержать активность нашего мозга.

Переходите на Средиземноморскую диету

Необходимо следить за своим рационом, в частности обогащать его правильными продуктами. В этом деле вам поможет переход на Средиземноморскую диету, которая помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск деменции. Такой тип питания уменьшает вероятность диабета, который в свою очередь считается одним из основных факторов риска развития болезни Альцгеймера.

Научитесь расслабляться

Хронический стресс опасен не только для нашего физического, но и для ментального здоровья. У людей, которые постоянно подвержены стрессу, вероятность развития деменции повышается вдвое. Исследователи полагают, что регулярная медитация может поддержать те участки нашего мозга, которые контролируют память.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое растение может защитить от развития деменции.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/4-poleznye-privychki-kotorye-pomogut-snizit-risk-demencii-na-30-i-bolshe/
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