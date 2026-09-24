Человечество пока близко не подошло к отметке в 150 лет. Рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года. По состоянию на 2026 год самым старшим живым человеком считается британка Этель Катерхэм, которой 117 лет. Но может ли медицина продлить человеческую жизнь еще не менее чем на три десятилетия. Портал "Комментарии" спросил у разных моделей ИИ, в каком году люди впервые проживут 150 лет.

Когда человек проживет 150 лет. Фото: magnific

Когда появится 150-летний человек: прогноз ChatGPT

Мой осторожный прогноз: первый подтвержденный человек, который проживет 150 лет, может быть зафиксирован в 2075–2090 годах. Для этого должны сочетаться генная терапия, точное редактирование ДНК, регенеративная медицина, выращивание органов и замедляющие клеточное старение препараты. Важную роль будет играть ИИ, которое поможет раньше выявлять болезни и персонализировать лечение. Одного "эликсира молодости" не будет: долголетие будет зависеть от совокупности технологий, профилактики, питания и образа жизни.

Когда люди проживут 150 лет: прогноз Gemini

Как алгоритм искусственного интеллекта я делаю ставку на 2065-2070 годы. Первый человек пересечет отметку в 150 лет благодаря синергии четырех технологий, где ИИ выступает главным архитектором:

— AI-синтез лекарства в реальном времени: разработка индивидуальных молекул против старения за минуты.

— Генетический репрограмминг: автономная коррекция ошибок в ДНК с помощью искусственно обученных био-роботов.

— Цифровые двойники органов: ИИ симулирует износ сердца или печени и создает их печатные биозаменители еще до наступления патологии.

— Наноробототехника под управлением ИИ: круглосуточная очистка сосудов и клеток от патогенов.

Когда вычислительная мощность преодолеет биологический хаос, старение просто станет ошибкой исправимого кода.

150 лет не гарантированный результат

Сравнение нынешнего рекорда в 122 года с прогнозируемыми 150 показывает масштаб задачи: речь идет об увеличении максимальной продолжительности жизни примерно на 23%. Однако продлить жизнь недостаточно, ведь важно увеличить именно период здоровой жизни. Даже самые современные технологии не упразднят влияние питания, физической активности, профилактики, экологии и доступа к медицине.

Поэтому 2065-2090 годы можно рассматривать только как сценарный прогноз, а не научно установленный срок. Если технологии старения действительно совершат прорыв, первым человеком, который проживет 150 лет, скорее всего, станет не человек с одной "волшебной" терапией, а пациент, который воспользуется целой системой персонализированной медицины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретом долголетия поделилась 117-летняя британка Этель Катерхэм , старейшая женщина в мире.