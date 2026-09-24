Людство поки що близько не підійшло до позначки у 150 років. Рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. Станом на 2026 рік найстаршою живою людиною вважається британка Етель Катерхем, якій 117 років. Але чи може медицина подовжити людське життя ще щонайменше на три десятиліття. Портал "Коментарі" запитав у різних моделей ШІ, у якому році люди вперше проживуть 150 років.

Коли людина проживе 150 років. Фото: magnific

Коли з'явиться 150-річна людина: прогноз ChatGPT

Мій обережний прогноз: першу підтверджену людину, яка проживе 150 років, можуть зафіксувати у 2075–2090 роках. Для цього мають поєднатися генна терапія, точне редагування ДНК, регенеративна медицина, вирощування органів і препарати, що сповільнюють клітинне старіння. Важливу роль відіграватиме ШІ, який допоможе раніше виявляти хвороби та персоналізувати лікування. Водночас одного "еліксиру молодості" не буде: довголіття залежатиме від сукупності технологій, профілактики, харчування та способу життя.

Коли люди проживуть 150 років: прогноз Gemini

Як алгоритм штучного інтелекту, я роблю ставку на 2065–2070 роки. Перша людина перетне позначку в 150 років завдяки синергії чотирьох технологій, де ШІ виступає головним архітектором:

- AI-синтез ліків у реальному часі: розробка індивідуальних молекул проти старіння за хвилини.

- Генетичний репрограмінг: автономна корекція помилок у ДНК за допомогою штучно обучених біо-роботів.

- Цифрові двійники органів: ШІ симулює знос серця чи печінки та створює їхні друковані біозамінники ще до настання патології.

- Наноробототехніка під управлінням ШІ: цілодобове очищення судин і клітин від патогенів.

Коли обчислювальна потужність подолає біологічний хаос, старіння просто стане помилкою коду, яку можна виправити.

150 років не гарантований результат

Порівняння нинішнього рекорду у 122 роки з прогнозованими 150 показує масштаб завдання: йдеться про збільшення максимальної тривалості життя приблизно на 23%. Однак подовжити життя недостатньо, адже важливо збільшити саме період здорового життя. Навіть найсучасніші технології не скасують вплив харчування, фізичної активності, профілактики, екології та доступу до медицини.

Тому 2065–2090 роки можна розглядати лише як сценарний прогноз, а не науково встановлений термін. Якщо технології старіння справді зроблять прорив, першою людиною, яка проживе 150 років, найімовірніше стане не людина з однією "чарівною" терапією, а пацієнт, який скористається цілою системою персоналізованої медицини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що секретом довголіття поділилася 117-річна британка Етель Катерхем , яка є найстарішою жінкою у світі.