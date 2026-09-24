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Slava Kot
Людство поки що близько не підійшло до позначки у 150 років. Рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. Станом на 2026 рік найстаршою живою людиною вважається британка Етель Катерхем, якій 117 років. Але чи може медицина подовжити людське життя ще щонайменше на три десятиліття. Портал "Коментарі" запитав у різних моделей ШІ, у якому році люди вперше проживуть 150 років.
Коли людина проживе 150 років. Фото: magnific
Мій обережний прогноз: першу підтверджену людину, яка проживе 150 років, можуть зафіксувати у 2075–2090 роках. Для цього мають поєднатися генна терапія, точне редагування ДНК, регенеративна медицина, вирощування органів і препарати, що сповільнюють клітинне старіння. Важливу роль відіграватиме ШІ, який допоможе раніше виявляти хвороби та персоналізувати лікування. Водночас одного "еліксиру молодості" не буде: довголіття залежатиме від сукупності технологій, профілактики, харчування та способу життя.
Як алгоритм штучного інтелекту, я роблю ставку на 2065–2070 роки. Перша людина перетне позначку в 150 років завдяки синергії чотирьох технологій, де ШІ виступає головним архітектором:
Коли обчислювальна потужність подолає біологічний хаос, старіння просто стане помилкою коду, яку можна виправити.
Порівняння нинішнього рекорду у 122 роки з прогнозованими 150 показує масштаб завдання: йдеться про збільшення максимальної тривалості життя приблизно на 23%. Однак подовжити життя недостатньо, адже важливо збільшити саме період здорового життя. Навіть найсучасніші технології не скасують вплив харчування, фізичної активності, профілактики, екології та доступу до медицини.
Тому 2065–2090 роки можна розглядати лише як сценарний прогноз, а не науково встановлений термін. Якщо технології старіння справді зроблять прорив, першою людиною, яка проживе 150 років, найімовірніше стане не людина з однією "чарівною" терапією, а пацієнт, який скористається цілою системою персоналізованої медицини.