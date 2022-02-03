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Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом

Ученые нашли общие мишени в лечении диабета и гипертонии, в будущем это поможет создать препарат от этих заболеваний

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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И гипертония, и сахарный диабет — распространение заболевания. Недавно ученые в ходе исследования обнаружили, что они имеют общие мишени, поэтому в будущем их могут лечить с помощью одного лекарственного средства.

Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом

Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом (фото из открытых источников)

Как сообщает EurekAlert, эксперты выяснили, что эти заболевания часто развиваются у пациента одновременно. Они нашли молекулярный механизм, который позволяет контролировать два этих процесса, а значит, в будущем это поможет создать препарат для лечения и гипертонии, и диабета, обеспечив профилактику людям, входящим в группу риска.

Исследователи отмечают, что пациентам с гипертонией (повышенным давлением) тяжело контролировать уровень сахара в крови, но теперь появилась возможность рушить две проблемы одновременно. Оба заболевания достаточно распространение в мире, и каждый год статистика усугубляется. Диабетом, например, болеет 400 млн человек, и нет лекарств, которые могли бы безвозвратно избавить человека от этого заболевания, есть лишь препараты, позволяющие снизить симптомы и не усложнить течение. Поэтому новые стратегии в лечении очень необходимы и важны.

Напомним, что диабетикам нужно следить за своим рационом и контролировать уровень сахара в крови. А поможет в этом деле обычная специя, которая обладает целым рядом полезных свойств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сахарный диабет — заболевание крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.


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Источник: https://www.eurekalert.org/news-releases/941874
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