И гипертония, и сахарный диабет — распространение заболевания. Недавно ученые в ходе исследования обнаружили, что они имеют общие мишени, поэтому в будущем их могут лечить с помощью одного лекарственного средства.

Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом (фото из открытых источников)

Как сообщает EurekAlert, эксперты выяснили, что эти заболевания часто развиваются у пациента одновременно. Они нашли молекулярный механизм, который позволяет контролировать два этих процесса, а значит, в будущем это поможет создать препарат для лечения и гипертонии, и диабета, обеспечив профилактику людям, входящим в группу риска.

Исследователи отмечают, что пациентам с гипертонией (повышенным давлением) тяжело контролировать уровень сахара в крови, но теперь появилась возможность рушить две проблемы одновременно. Оба заболевания достаточно распространение в мире, и каждый год статистика усугубляется. Диабетом, например, болеет 400 млн человек, и нет лекарств, которые могли бы безвозвратно избавить человека от этого заболевания, есть лишь препараты, позволяющие снизить симптомы и не усложнить течение. Поэтому новые стратегии в лечении очень необходимы и важны.

Напомним, что диабетикам нужно следить за своим рационом и контролировать уровень сахара в крови. А поможет в этом деле обычная специя, которая обладает целым рядом полезных свойств.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сахарный диабет — заболевание крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.

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