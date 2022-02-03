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Светлана Шкурупий
И
гипертония, и сахарный диабет — распространение заболевания. Недавно ученые в
ходе исследования обнаружили, что они имеют общие мишени, поэтому в будущем их
могут лечить с помощью одного лекарственного средства.
Диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом (фото из открытых источников)
Как
сообщает EurekAlert, эксперты выяснили, что эти заболевания часто развиваются у
пациента одновременно. Они нашли молекулярный механизм, который позволяет
контролировать два этих процесса, а значит, в будущем это поможет создать
препарат для лечения и гипертонии, и диабета, обеспечив профилактику людям,
входящим в группу риска.
Исследователи
отмечают, что пациентам с гипертонией (повышенным давлением) тяжело
контролировать уровень сахара в крови, но теперь появилась возможность рушить две
проблемы одновременно. Оба заболевания достаточно распространение в мире, и
каждый год статистика усугубляется. Диабетом, например, болеет 400 млн человек,
и нет лекарств, которые могли бы безвозвратно избавить человека от этого
заболевания, есть лишь препараты, позволяющие снизить симптомы и не усложнить
течение. Поэтому новые стратегии в лечении очень необходимы и важны.
Напомним,
что диабетикам нужно следить
за своим рационом и контролировать уровень сахара в крови. А поможет в этом
деле обычная специя, которая обладает целым рядом полезных свойств.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что сахарный диабет — заболевание
крайне опасное и при первых же признаках необходимо незамедлительно обратиться
к врачу. Нужно понимать, что в зоне риска может оказаться каждый. Медики
определили три привычки, которые могут спровоцировать заболевание.
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