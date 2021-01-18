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Любовь Блажко
Специалисты из Южной Кореи заявили, что есть ягода, употребление которой поможет снизить артериальное давление. По их словам, в составе лимонника есть огромное количество полезных компонентов, которые позитивно влияют на самочувствие. Об этом пишет издание "Лента. Юа".
Продукт, который нормализирует артериальное давление. Фото: lenta.ua
В восточной медицине могут часто использовать растения или ягоды, чтобы снизить артериальное давление. Ученые говорят, что в составе лимонника есть антиоксиданты и различные соединения, которые называются лигнанами. Они хорошо влияют на здоровье в целом. Кроме того, в этой ягоде также есть адаптогены – это растительные соединения, которые помогают организму лучше справляться со стрессом.
В лимоннике содержится лигнан гомизин А, которые позитивно влияет на кровеносные сосуды. Специалисты из Южной Кореи на протяжении 8 лет изучали, как гомизин А в ягодах влияет на сосуды. Для этого они провели научный эксперимент грызунах. При введении данного вещества гипертензивным мышам, состояние которых было спровоцировано ангиотензином II, их самочувствие улучшилось. Ученые добавили, что в данном случае применялся гормон, который вызывает высокое артериальное давление.
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