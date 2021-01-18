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Продукт, который нормализирует артериальное давление

Этот продукт обладает большим количеством полезных свойств, которые улучшают самочувствие

сегодня, 21:11
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Южной Кореи заявили, что есть ягода, употребление которой поможет снизить артериальное давление. По их словам, в составе лимонника есть огромное количество полезных компонентов, которые позитивно влияют на самочувствие. Об этом пишет издание "Лента. Юа". 

Продукт, который нормализирует артериальное давление

Продукт, который нормализирует артериальное давление. Фото: lenta.ua

В восточной медицине могут часто использовать растения или ягоды, чтобы снизить артериальное давление. Ученые говорят, что в составе лимонника есть антиоксиданты и различные соединения, которые называются лигнанами. Они хорошо влияют на здоровье в целом. Кроме того, в этой ягоде также есть адаптогены – это растительные соединения, которые помогают организму лучше справляться со стрессом. 

В лимоннике содержится лигнан гомизин А, которые позитивно влияет на кровеносные сосуды. Специалисты из Южной Кореи на протяжении 8 лет изучали, как гомизин А в ягодах влияет на сосуды. Для этого они провели научный эксперимент грызунах. При введении данного вещества гипертензивным мышам, состояние которых было спровоцировано ангиотензином II, их самочувствие улучшилось. Ученые добавили, что в данном случае применялся гормон, который вызывает высокое артериальное давление.

Как сообщало издание "Комментарии", простой и эффективный способ снизить давление. Как известно, ходьба считается лучшей физической активностью для гипертоников. Вдобавок к этому ученые из Канады решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления, пишет журнал Human kinetics.
Также мы писали, популярный овощ оказался опасен при высоком давлении. Многие люди страдают гипертонией (повышенным давлением), поэтому они должны тщательно следить за своим рационом питания и физической активностью.


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Источник: https://lenta.ua/mediki-nazvali-produkt-kotoryy-normalizuet-arterialnoe-davlenie-83827/
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