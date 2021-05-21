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Обнаружен аромат, способствующий улучшению памяти

Исследователи из Нортумбрийского университета (Великобритания) заявили, что запах розмарина способствует улучшению памяти

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Розмарин — популярная пряность, которую добавляют в различные блюда для придания пряного, сладковатого вкуса. Но мало кто знает, что эта специя обладает и целым рядом полезных свойств. Ученые из Великобритании выяснили, что аромат розмарина способен улучшить мозговую деятельность, в частности память.

Обнаружен аромат, способствующий улучшению памяти

Аромат какого растения может улучшить память (фото из открытых источников)

Специалисты провели эксперимент и выяснили, что у добровольцев, которые сдавали тестирование в комнате, где был запах розмарина, результаты были на 5-7% выше.  Исследователи предположили, что именно эта специя положительно повлияла на работу мозга. 

А второй эксперимент подтвердил этот факт и показал, что благодаря аромату масла розмарина, состояние людей, больных Альцгеймером и страдающих от деменции, значительно улучшилось. То есть эта пряность снижала выраженность воспалительных процессов. 

Ученые заявили, что в составе розмарина есть карнозовая кислота, которая предотвращает возрастные изменения в головном мозге, защищает от разрушения нейронов, а также развивает работу памяти, смекалку и сообразительность. Достаточно просто 6–7 раз в день вдыхать аромат розмарина — он действует на клеточном уровне, укрепляя связи между отдельными клетками и помогая им противостоять вредным влияниям. При этом использование розмарина совершенно безопасно для человеческого здоровья.

Напомним, что многие люди сегодня озадачены проблемами лишнего веса и активно стараются привести свое тело в форму. Оказалось, что помочь в этом может одна специя. Какая именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Индийского технологического института выяснили, что пиперин, входящий в состав черного перца, может побороть COVID-19.


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