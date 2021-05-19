Многие люди сегодня озадачены проблемами лишнего веса и активно стараются привести свое тело в форму. И оказалось, помочь в этом деле поможет одна специя.

какая специя помогает эффективно сжигать жир (фото из открытых источников)

Специалисты из Университета медицинских наук Ирана в ходе исследования выяснили, что людям, которые хотят сбросить вес, нужно почаще добавлять в свой рацион тмин. Эта специя обладает целым рядом полезных свойств, в частности укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, нормализует уровень холестерина в крови, тем самым улучшая работу сердечно-сосудистой системы. Желающим похудеть можно использовать семена специи или изготовленное из них масло. Оба продукта помогают пищеварению, очищают печень и улучшают кровообращение.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого участников разделили на 2 группы. Все добровольцы придерживались здорового питания и ежедневно потребляли не более 500 калорий на протяжение 3 месяцев. Отличие было лишь в том, что первая группа участников каждое утро употребляла около 140 граммов йогурта с добавлением тмина. И именно этим людям удалось избавиться от 6 килограммов веса за время эксперимента. Также эти участники избавились в среднем 15% жира, когда добровольцы из второй группы — меньше 5%.

Напомним, что редис часто входит в состав диетических салатов, популярных у людей, которые борются с лишним весом. Диетологи предупреждают – при похудении употребление редиса нежелательно, поскольку он может спровоцировать обратный желаемому эффекту – набор веса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют употреблять регулярно нут, потому что он можно снизить вес и избавить от ожирения.

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