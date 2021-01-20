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Нут способствует похудению

Рацион, направленный на сброс веса, может быть достаточно разнообразным и, главное, полезным

20 января 2021, 23:35
Автор:

Ольга Чародий

Диетологи утверждают: употребляя регулярно нут можно снизить вес и избавится от ожирения. Все дело в том, что тот вид гороха содержит много метионина — аминокислоты, которая помогает расщеплять плохой холестерин, препятствует ожирению печени и помогает при депрессиях. Кроме этого, селен в составе нута поддерживает мозговую активность, сохраняет молодость и хорошее состояние кожи.

Нут способствует похудению

Нут (фото из открытых источников)

На этом польза продукта не заканчивается: нут помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, нормализует уровень сахара в крови, выводит токсины, улучшает состав крови, укрепляет иммунитет и нервную систему.

Также нут -  это  ценный источник белка, поэтому его любят кочевники и вегетарианцы. Также полезно знать, что нут не накапливает токсины и нитраты, поэтому считается экологически чистым продуктом.

 Напомним, Налаживать систему питания нужно в комплексе с другими мерами, ведь наше здоровье зависит не только от еды. Как повысить психологический иммунитет, рассказала диетолог Ольга Безуглая. Специалист дала три методики повышения психологического иммунитета. Во-первых, следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей.

Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола.



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Источник: https://fermer.blog/
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