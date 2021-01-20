Нут способствует похудению

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Ольга Чародий
Диетологи утверждают: употребляя регулярно нут можно снизить
вес и избавится от ожирения. Все дело в том, что тот вид гороха содержит много
метионина — аминокислоты, которая помогает расщеплять плохой холестерин,
препятствует ожирению печени и помогает при депрессиях. Кроме этого, селен в
составе нута поддерживает мозговую активность, сохраняет молодость и хорошее
состояние кожи.
Нут (фото из открытых источников)
На этом польза продукта не заканчивается: нут помогает
укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, нормализует уровень
сахара в крови, выводит токсины, улучшает состав крови, укрепляет иммунитет и
нервную систему.
Также нут - это ценный источник белка, поэтому его любят
кочевники и вегетарианцы. Также полезно знать, что нут не накапливает токсины и
нитраты, поэтому считается экологически чистым продуктом.
Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола.
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