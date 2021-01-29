Редис противопоказан при похудении

Редис часто входит в состав диетических салатов, популярных у людей, которые борются с лишним весом. Диетологи предупреждают – при похудении употребление редиса нежелательно, поскольку он может спровоцировать обратный желаемому эффект – набор веса.

Редис (фото из открытых источников)

Все дело в том, что сок редиса провоцирует выделение ферментов, которые повышают аппетит и могут вызвать резкое чувство голода.

Кроме этого, следует помнить, что редис вызывает вздутие живота, поэтому он противопоказан беременным женщинам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и желчнокаменной болезни.

Клетчатка в его составе стимулирует перистальтику желудка что может усиливать чувство голода при низкокалорийном питании.

Напомним, специалист дала три методик повышения психологического иммунитета. Во-первых, следует упорядочить питание, убрать лишние перекусы. При этом диетолог отмечает, что организму очень важны паузы между приемами пищи, в частности, для гормонов, которые тоже влияют на набор веса. Но паузы важны не только в еде, а и в информационной нагрузке из новостей и соцсетей. Второй момент – налаживание сна. Диетолог пишет, что режим работы не дает возможности нам спать достаточное количество времени. А связь сна и лишнего веса весьма важна. К примеру, существует связь наших эмоций и кортизола. Всем, кто хочет похудеть, рекомендуется пораньше ложиться спать и меньше читать на ночь новостей.

И третье – физическая активность. Спорт должен быть в удовольствие, уверена диетолог. Поэтому советует найти для себя оптимальный вариант: ходьба, плаванье или же подъем по ступенькам дома на 16 этаж.

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