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Ученые нашли специю, которая может побороть COVID-19

Пиперин, который входит в состав черного перца, может побороть COVID-19

сегодня, 11:10 comments521
Автор:

Владимир Лавский

Ученые из Индийского технологического института с помощью компьютерных исследований пришли к выводу, что пиперин, который входит в состав черного перца, может побороть COVID-19. Соответствующее заявление они опубликовали на сайте университета. 

Ученые нашли специю, которая может побороть COVID-19

Во время проб было изучено более 30 различных специй и их взаимодействие с генами COVID-19. И вот именно пиперин при соединении с клетками человека и вируса ведет себя активнее всего и даже уничтожает белок класса S, который помогает вирусу присоединиться к рецептору в теле человека. Сам пиперин отвечает за острый вкус в пряности. 

По мнению ученых, такое взаимодействие возможно не только во время компьютерных исследований, а и в реальной жизни, поэтому в скором времени начнутся эксперименты уже на живых клетках. Уже давно доказано, что перец повышает человеческий иммунитет и помогает в борьбе с различными вирусами. 

Как ранее сообщали "Комментарии", по мнению ВОЗ, вакцина против коронавируса не остановит пандемию.

В европейской квартире Всемирной организации здравоохранения не уверены, что изобретение вакцины COVID-19 остановит эпидемию. 


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