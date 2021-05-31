Медики рассказали о лечебном эффекте пищевой соды

Пожалуй, в каждом доме найдется пищевая сода. Этот продукт может пригодиться и в кулинарии, и в домашней косметологии, и даже в народной медицине. Медики из Великобритании отметили, в каких случаях пищевую соду можно использовать в качестве "лекарства".

Пищевая сода (фото из открытых источников)

Пищевая сода, которая часто пылится в укромных уголках кухни, на самом деле обладает рядом полезных свойств. Британские специалисты отметили, что она обладает терапевтическим эффектом, в частности помогает при галитозе - хроническое состояние, при котором у человека изо рта выделяется неприятный запах. Если у вас возникла такая проблема, тогда можно обратиться за помощью к пищевой соде.

Медики говорят, что с этого продукта получается хороший ополаскиватель, который снижает активность бактерий, скопившихся в ротовой полости. Для его приготовления понадобится 2-3 чайные ложки соды и чашка с теплой водой. Смешайте ингредиенты, и ополаскивайте рот раствором не менее 30 секунд.

Если неприятный запах изо рта не проходит, тогда стоит обратиться за помощью к специалисту, чтобы выяснить причину и устранить ее.

Кроме того, по словам медиков, сода имеет лечебный эффект, если необходимо избавиться от язв во рту, а также зуда.

Напомним, что сода обладает широким спектром свойств, поэтому ее используют в пищевой и текстильной промышленности, а также в медицине. Эксперты говорят, что раствор пищевой соды помогает наладить работу многих систем организма. Как же его правильно употреблять?

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