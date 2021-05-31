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Медики рассказали о лечебном эффекте пищевой соды

Эксперты из Великобритании заявили, что пищевую соду можно использовать как «лекарство», потому что она имеет терапевтический эффект

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, в каждом доме найдется пищевая сода. Этот продукт может пригодиться и в кулинарии, и в домашней косметологии, и даже в народной медицине. Медики из Великобритании отметили, в каких случаях пищевую соду можно использовать в качестве "лекарства".

Медики рассказали о лечебном эффекте пищевой соды

Пищевая сода (фото из открытых источников)

Пищевая сода, которая часто пылится в укромных уголках кухни, на самом деле обладает рядом полезных свойств. Британские специалисты отметили, что она обладает терапевтическим эффектом, в частности помогает при галитозе -  хроническое состояние, при котором у человека изо рта выделяется неприятный запах. Если у вас возникла такая проблема, тогда можно обратиться за помощью к пищевой соде.  

Медики говорят, что с этого продукта получается хороший ополаскиватель, который снижает активность бактерий, скопившихся в ротовой полости. Для его приготовления понадобится 2-3 чайные ложки соды и чашка с теплой водой. Смешайте ингредиенты, и ополаскивайте рот раствором не менее 30 секунд. 

Если неприятный запах изо рта не проходит, тогда стоит обратиться за помощью к специалисту, чтобы выяснить причину и устранить ее. 

Кроме того, по словам медиков, сода имеет лечебный эффект, если необходимо избавиться от язв во рту, а также зуда.

Напомним, что сода обладает широким спектром свойств, поэтому ее используют в пищевой и текстильной промышленности, а также в медицине. Эксперты говорят, что раствор пищевой соды помогает наладить работу многих систем организма. Как же его правильно употреблять?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хозяйственное мыло обладает лечебными свойствами, поэтому его можно использовать в качестве лекарственного средства. От чего же оно помогает?


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1393666/baking-soda-how-to-get-rid-of-bad-breath-improve-health-baking-soda-mouthwash-evg
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