Не только для уборки: раскрыты лечебные свойства хозяйственного мыла

На самом деле, хозяйственное мыло — практически незаменимая вещь в быту, потому что оно натурально, безопасно и гипоаллергенно. Но не все знают о том, что такое мыло обладает и лечебными свойствами, поэтому его можно использовать в качестве лекарственного средства. От чего же оно помогает?

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Облегчает боль от небольших ожогов

Если вы получили ожог, а в аптечке нет медицинских средств, которые помогут облегчить боль и воспаление, тогда воспользуйтесь хозяйственным мылом. Просто намыльте место ожога и оставьте так до полного высыхания. После этого, тщательно промойте водой.

Уменьшает зуд от укуса насекомых

Действовать нужно так, как и в случае с ожогом. На место укуса нанесите мыло и оставьте так на пару минут. После смойте средство. Зуд и боль от укуса должны быстро пройти.

Помогает в борьбе с насморком

Да, в современном мире существуют и более действенные способы для лечения насморка, но все же, хозяйственное мыло может помочь и с этой проблемой. Нужно просто намыливать пазухи носа (каждый день в течение недели) и вы быстро избавитесь от этого симптома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что намного эффективнее в борьбе с микробами — мыло или антибактериальный гель.

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