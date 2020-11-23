Не только для уборки: раскрыты лечебные свойства хозяйственного мыла

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Светлана Шкурупий
На
самом деле, хозяйственное мыло — практически незаменимая вещь в быту, потому
что оно натурально, безопасно и гипоаллергенно. Но не все знают о том, что
такое мыло обладает и лечебными свойствами, поэтому его можно использовать в качестве
лекарственного средства. От чего же оно помогает?
фото из открытых источников
Облегчает боль
от небольших ожогов
Если
вы получили ожог, а в аптечке нет медицинских средств, которые помогут
облегчить боль и воспаление, тогда воспользуйтесь хозяйственным мылом. Просто
намыльте место ожога и оставьте так до полного высыхания. После этого,
тщательно промойте водой.
Уменьшает
зуд от укуса насекомых
Действовать
нужно так, как и в случае с ожогом. На место укуса нанесите мыло и оставьте так
на пару минут. После смойте средство. Зуд и боль от укуса должны быстро пройти.
Помогает в борьбе с
насморком
Да,
в современном мире существуют и более действенные способы для лечения насморка,
но все же, хозяйственное мыло может помочь и с этой проблемой. Нужно просто
намыливать пазухи носа (каждый день в течение недели) и вы быстро избавитесь от
этого симптома.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что намного эффективнее в борьбе с микробами —
мыло или антибактериальный гель.
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