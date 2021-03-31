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Чем полезна пищевая сода и как ее правильно употреблять

Пищевая сода - как восстанавливать Рh-баланс

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Сода обладает широким спектром свойств, поэтому ее используют в пищевой и текстильной промышленности, а также в медицине. Эксперты говорят, что раствор пищевой соды помогает наладить работу многих систем организма. Как же его правильно употреблять?

Чем полезна пищевая сода и как ее правильно употреблять

Пищевая сода (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что у многих людей нарушается кислотно-щелочный баланс. Чаще всего это происходит из-за внешних факторов, на которые мы не влияем. Однако улучшить ситуацию все же можно. При проблемах с Рh-балансом многие переходят на алкалиновую диету. Ее называют щелочной (это питание с частичным или полным отказом от продуктов, "закисляющих" организм, — прим. авт.). Но если вы не готовы к подобным переменам в рационе, тогда можно использовать обычную пищевую соду. Ее раствор помогает наладить работу организма.

Эксперты утверждают, что сода помогает снизить уровень кислотности в организме, очистить его от токсинов и вредных веществ, восстановить кислотно-щелочный баланс. При регулярном употреблении сода положительно влияет на нервную систему и обладает противовоспалительным эффектом. 

Если хотите, чтобы раствор принес вам максимальную пользу, тогда принимайте его правильно. В первую очередь запомните дозировку: на 200 мл воды — 1/4 чайной ложки соды. Раствор принимайте 2-3 раза в день за 30 минут до еды или через 1-1,5 часа после приема пищи. Но правильнее всего будет проконсультироваться с врачом перед ее употреблением! 

Ранее мы сообщали, какие признаки указывают на то, что у вас в организме переизбыток соли.

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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/chem-polezna-pishchevaya-soda-i-kak-ee-prinimat-chtoby-izbavitsya-ot-toksinov/
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