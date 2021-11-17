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Какую недорогую рыбу стоит добавить в осенний рацион

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какую недорогую, но полезную рыбу необходимо добавить в осенний рацион

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Осенью рацион должен быть разнообразным, вкусным и полезным, ведь в этот период наш организм особенно нуждается в полезных микроэлементах и витаминах. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какую рыбу стоит добавить в свое меню.

Какую недорогую рыбу стоит добавить в осенний рацион

Какую рыбу нужно употреблять осенью / Фото: @premierfishltd

Как известно, рыба — источник ненасыщенных жирных омега-3 кислот, витаминов А, D, а также кальция, магния, фосфора. Ее можно считать полноценной альтернативой мяса, особенно, если употреблять разные виды рыбы.

Специалист отметил, что нужно следовать правилу трех "С" — сельдь, скумбрия и сардины. Это бюджетные и полезные виды рыб, которые обогатят организм витаминами и принесут пользу здоровью. Их употребление стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют "гормоном радости". Наличие этой рыбы в рационе поможет улучшить настроение, что особенно важно в период осенних ненастий и депрессии. 

Напомним, диетолог Михаил Гинзбург назвал рыбу, которая не приносит никакой пользы организму, поэтому ее не стоит покупать. Речь идет о рыбе, которая выращивается в загрязненных реках, где много продуктов жизнедеятельности людей и промышленного производства

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что осенью рацион должен быть вкусным, полезным и разнообразным. Если хотите обогатить свой организм витаминами и при этом избавиться от лишнего веса, эксперты рекомендуют добавить в него следующие продукты.

Читайте также, что подводный мир Тихого океана самый богатый и разнообразный, недавно в его северо-восточной части морские биологи обнаружили рыбу, которая за день может терять и сразу отращивать около 20 зубов.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210928/ryba-1752014941.html
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