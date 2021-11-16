Какие осенние продукты помогут сбросить лишний вес

Осенью рацион должен быть вкусным, полезным и разнообразным. Если хотите обогатить свой организм витаминами и при этом избавиться от лишнего веса, эксперты рекомендуют добавить в него следующие продукты:

Как сбросить лишний вес / Фото: Shutterstock / Fotodom

Тыква

Эксперт в области питания Джинан Банна отметила, что тыква является одним из главных осенних продуктов. В ней много витаминов и ценных веществ, которые поддерживают правильную работу организма, а клетчатка, входящая в ее состав, улучшает пищеварение и дарит на долгое время чувство сытости. Тыква низкокалорийная, так как 100 грамм продукта содержат всего 22 калории.

Большой ценностью являются и тыквенные семечки, в них много белка, ненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Они богаты магнием и цинком, которые укрепляют иммунитет. А еще уровень магния важен для артериального давления и уровня сахара в крови.

Яблоки

В осенний рацион также необходимо добавить яблока, потому что в их составе около 5,4 г клетчатки, а это 19% дневной нормы. Благодаря своему высокому питательному составу, эти фрукты улучшают работу желудочно-кишечного тракта, метаболизм, а также предотвращают снижение когнитивных функций.

Брюссельская капуста

Нутрициолог Лиза Янг утверждает, что брюссельская капуста является одним из лучших продуктов для похудения. В ней также содержится много клетчатки и мало калорий. Капуста является источником витаминов А, С, К и группы В. Она поможет ускорить обмен веществ и избавит от лишних килограммов быстрее обычного.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сыр можно добавить в рацион людям, которые пытаются сбросить лишний вес.

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