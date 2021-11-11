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Какой сыр идеально подходит для похудения

Эксперты рассказали, какой сыр можно добавить в рацион людям, которые пытаются сбросить лишний вес

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди в погоне за красивой фигурой ограничивают себя в питании, садясь на жесткие диеты. Но есть продукты, которые необязательно исключать из рациона, потому что они способствуют похудению.

Какой сыр идеально подходит для похудения

С помощью какого сыра можно похудеть (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что людям, следящим за своим весом, можно употреблять моцареллу, потому что этот сыр богат на витамины А, Е, В, К, а также цинк, магний, калий, селен и другие ценные микроэлементы. А еще моцарелла содержит белок и незаменимые аминокислоты. 

Этот вид сыра можно добавлять в рацион худеющих, но употреблять его нужно правильно, то есть, контролировать дозировку. Лучше всего сочетать моцареллу со свежими овощами или зеленью, а также с ягодами и фруктами. А вот с мясом не стоит, иначе организму будет сложно переваривать пищу.

Моцарелла очень низкокалорийный сыр и почти не содержит углеводов. Его можно в небольших количествах даже есть на ночь, потому что он укрепляет иммунитет и нормализирует сон.

Напомним, несмотря на то, что сыр содержит много витаминов и полезных веществ, злоупотреблять им не рекомендуется. Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в состав разных сортов сыра входят еще и аминокислоты, такие как лизин, триптофан, метионин. Они положительно влияют на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги,

Читайте также, что диетолог Ловнеет Батра отметила, что ужин является не менее важным приемом пищи, чем завтрак или обед. Поэтому не стоит ограничивать себя в питании, в надежде быстрее избавиться от лишних килограммов.


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Источник: https://smak.ua/foods/poleznie/51843-idealnyj-syr-dlya-pohudeniya
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