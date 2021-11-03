Можно ли похудеть, если постоянно пропускать ужин

Многие люди в погоне за красивой фигурой, начинают ограничивать себя в питании, в частности отказываются от ужина. Но действительно ли это помогает похудеть?

Стоит ли пропускать ужин (фото из открытых источников)

Диетолог Ловнеет Батра отметила, что ужин является не менее важным приемом пищи, чем завтрак или обед. Поэтому не стоит ограничивать себя в питании, потому что это только вредит организму. Просто для вечернего приема нужно выбирать легкие продукты, которые помогут утолить голод и не навредят фигуре. А "тяжелые" продукты, съеденные на ужин, затрудняют пищеварение, а также могут стать причиной нарушения сна.

Специалист объясняет, что пропускать основные приемы пищи для ускорения похудения не рекомендуется. Многие заменяют их закуской или салатом, или просто не едят. Это может помочь в сокращении потребления калорий, но в долгосрочной перспективе вы можете навредить своему здоровью, ведь такая привычка может стимулировать выработку гормонов голода.

Кроме того, пропуская ужин, вы рискуете почувствовать позже усиленное влечение к еде и нездоровым закускам, что сильно увеличивает риск переедания. Таким образом, вместо ускорения похудения, вы можете набрать вес.

Диетолог рассказывает, что нужно ужинать по крайней мере за три часа до сна. Если вы соблюдаете это правило, вам не придется отказываться от вечернего приема пищи.

Напомним, если хотите избавиться от лишних килограмм, эксперты рекомендуют добавить в свой рацион несколько травяных напитков.

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