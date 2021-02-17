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Главная Новости Здоровье диета и питание Почему не следует злоупотреблять сыром: эксперт дал ответ
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Почему не следует злоупотреблять сыром: эксперт дал ответ

Сыр способен навредить и фигуре, и здоровью

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Несмотря на то, что сыр содержит много витаминов и полезных веществ, злоупотреблять им не рекомендуется. Американский специалист Тоби Амидор рассказала, чем это может грозить здоровью.

Почему не следует злоупотреблять сыром: эксперт дал ответ

(фото из открытых источников)

По словам врача, сыр — вкусный и питательный продукт, но употреблять его в большом количестве не стоит (свыше трех порций в сутки), иначе могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:

Увеличение веса

Сыр — калорийный продукт, который при регулярном употреблении может увеличить процент висцерального или внутреннего жира. Того самого, который откладывается, в основном, в брюшной полости и на талии.

Проблемы ЖКТ

Злоупотребление сыром может спровоцировать нарушения желудочно-кишечного тракта (вздутие, дискомфорт в желудке и т. д.). Кроме того, в составе продукта нет клетчатки, поэтому он может стать причиной запоров. 

Нарушения в работе сердца

Специалист отметила, что разные виды сыра богаты на насыщенные жиры, которые способны повысить в организме уровень "плохого" холестерина, вызвав тем самым проблемы с сердечно-сосудистой системой. Лучше отдать предпочтение белым видам сыра.

Напомним, что сыр Фета может быть опасным для беременных и людей, страдающих гипертонией (повышенным давлением), поэтому стоит ограничить его в рационе питания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в мире насчитывается более 2 тысяч сортов сыра и каждый из них имеет свой утонченный вкус и запах. Для ежедневного употребления диетологи рекомендуют выбирать нежирные сорта, например, чеддер или моцареллу. А о том, какими удивительными и полезными свойствами обладает сыр читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/114489-ekspert-rasskazala-chem-grozit-zdorovyu-zloupotreblenie-syrom.html
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