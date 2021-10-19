Какая рыба не приносит никакой пользы организму

Все знают, что рыба является источником витаминов и полезных веществ, в частности омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Однако, не все рыбы полезны для организма, ведь многое зависит от условий их выращивания.

Какую рыбу не рекомендуют употреблять (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что речная рыба содержит компоненты, которые просто жизненно необходимы для работы всего организма. Но в некоторых случаях она может навредить здоровью. Дело в том, что такая рыба часто выращивается в загрязненных реках, где много продуктов жизнедеятельности людей и промышленного производства. В результате мясо впитывает в себя пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды, поэтому такая рыба приносит больше вреда, чем пользы здоровью. В частности, лучше отказаться от семги, лосося и сома, выращенного в реках юго-восточной Азии.

Также невысоко ценится и лососевая рыба, выращенная искусственным путем. Они могут быть очень красивые на вид, но по составу сильно уступают натуральному продукту. Если таких рыб кормят тем же, что и свиней, то жир у них образовывается обычный жир, а не рыбный. В нем формируется много омега-6 кислот, которые в избытке могут навредить организму.

Напомним, по словам известного диетолога Светланы Фус, рыба является хорошим источником полезных веществ, в частности, белка, насыщенных жирных кислот и витаминов A, E, D. На своей странице в Facebook специалист рассказала, какая рыба является наиболее полезной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если у нас возникает резкое и сильное желание что-то съесть — организм подает нам сигнал, к которому нужно прислушаться. Что же ему не хватает, когда хочется рыбки.

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