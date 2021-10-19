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Какая рыба не приносит никакой пользы организму

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал рыбу, которая не приносит никакой пользы организму, поэтому ее не стоит покупать

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что рыба является источником витаминов и полезных веществ, в частности омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Однако, не все рыбы полезны для организма, ведь многое зависит от условий их выращивания.

Какая рыба не приносит никакой пользы организму

Какую рыбу не рекомендуют употреблять (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что речная рыба содержит компоненты, которые просто жизненно необходимы для работы всего организма. Но в некоторых случаях она может навредить здоровью. Дело в том, что такая рыба часто выращивается в загрязненных реках, где много продуктов жизнедеятельности людей и промышленного производства. В результате мясо впитывает в себя пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды, поэтому такая рыба приносит больше вреда, чем пользы здоровью. В частности, лучше отказаться от семги, лосося и сома, выращенного в реках юго-восточной Азии. 

Также невысоко ценится и лососевая рыба, выращенная искусственным путем. Они могут быть очень красивые на вид, но по составу сильно уступают натуральному продукту. Если таких рыб кормят тем же, что и свиней, то жир у них образовывается обычный жир, а не рыбный. В нем формируется много омега-6 кислот, которые в избытке могут навредить организму.

Напомним, по словам известного диетолога Светланы Фус, рыба является хорошим источником полезных веществ, в частности, белка, насыщенных жирных кислот и витаминов A, E, D. На своей странице в Facebook специалист рассказала, какая рыба является наиболее полезной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если у нас возникает резкое и сильное желание что-то съесть — организм подает нам сигнал, к которому нужно прислушаться. Что же ему не хватает, когда хочется рыбки.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/89902
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