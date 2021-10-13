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Диетолог назвала самую полезную рыбу: хороший источник омега-3

Эксперт подчеркнула, что рыба должна быть в рационе человека обязательно

сегодня, 15:11
Автор:

Елизавета Черных

По словам известного диетолога Светланы Фус, рыба является хорошим источником полезных веществ, в частности, белка, насыщенных жирных кислот и витаминов A, E, D. На своей странице в Facebook специалист рассказала, какая рыба является наиболее полезной и необходимой для полноценного питания. 

Диетолог назвала самую полезную рыбу: хороший источник омега-3

Диетолог назвала самую полезную рыбу: хороший источник омега-3 - фото из открытых источников

Фус отметила, что в первую очередь польза рыбы заключается в содержании омега-3 жирных кислот, которые необходимы для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошим источником таких веществ, по мнению диетолога, является сельдь. 

Эксперт подчеркнула, что рыба должна быть в рационе человека обязательно, причем жирная с холодных морских глубин: сельдь, скумбрия, лососевые. 

Кроме того, Фус добавила, что рыбными блюдами нужно питаться около двух-трех раз в неделю. 

"Иметь рыбу в своем меню — означает надежно защищать свое сердце", — добавила диетолог. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что Рыба не только вкусный, но и очень полезный продукт, поэтому периодически ее нужно добавлять в свой рацион. Американский эксперт Майя Феллер назвала самые полезные виды рыбы, которые способствуют долголетию. Известно, что в составе рыбы много ненасыщенных аминокислот, которые укрепляют иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Также продукт богат на фосфор, йод, хром, витамины группы В, которые поддерживают весь организм в тонусе.

Кроме того, ученые из Harvard Health Publishing провели исследование, в ходе которого выяснили, что лучше всего бороться с воспалениями может жирная рыба, в частности скумбрия. По данным исследователей, существует много причин воспалений в организме — реакция на травму, наличие токсин, лишний вес или употребление вредных продуктов.  


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Источник: https://www.facebook.com/svetlanafus
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