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Какая рыба самая полезная: ученые дали ответ

Жирные кислоты, входящие в состав продукта, могут помочь не только уменьшить воспаления, а также предотвратить серьезные заболевания

сегодня, 18:01
Автор:

Елизавета Черных

Многим известно, что чрезмерное употребления фаст-фуда или продуктов, содержащих большое количество сахара — может неблагоприятно сказаться на организме человека. Кроме того, такая пища может вызывать воспаления. В таких случаях рыба является хорошим помощником. Однако существует вид рыбы, который справляется с такой проблемой эффективнее всех, передает OBOZREVATEL. 

Какая рыба самая полезная: ученые дали ответ

Скумбрия - фото из открытых источников

Отмечается, что ученые из Harvard Health Publishing провели исследование, в ходе которого выяснили, что лучше всего бороться с воспалениями может жирная рыба, в частности скумбрия. По данным исследователей, существует много причин воспалений в организме — реакция на травму, наличие токсин, лишний вес или употребление вредных продуктов. 

Согласно Международным журналом молекулярных наук, лосось, скумбрия, сардина, сельдь и форель — лучшие источники высокого содержания омега-3 (около 1-3,5 г на одну порцию). Скумбрия же имеет 2,5 г в одной порции. Жирные кислоты, входящие в состав продукта, могут помочь не только уменьшить воспаления, а также предотвратить серьезные заболевания.

Исследование ученых продемонстрировало, что употребление омега-3 снижает уровень воспалительных биомаркеров (в частности, высокий уровень холестерина и диабет), особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. 

Ранее "Комментарии" писали, что рыба является одним из наиболее полезных продуктов в рационе человека, поскольку в ней содержится много белка, витаминов B и D. Плюс ко всему, продукт богат омега-3 жирными кислотами, которые нужны для клеточного состава тела и способствуют защите иммунной и сердечно-сосудистой системы человека. Диетолог и директор лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро рассказал о самом полезном виде рыбы. 


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Источник: https://food.obozrevatel.com/news/uchenyie-nazvali-samuyu-poleznuyu-ryibu-i-obyasnili-pochemu.htm?_ga=2.175281444.76173341.1633329906-227395441.1620644266&_gl=1*2xnwrk*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzU5OTczMy4zMjkuMS4xNjMzNTk5NzM1LjA
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