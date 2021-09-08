Рыба является одним из наиболее полезных продуктов в рационе человека, поскольку в ней содержится много белка, витаминов B и D. Плюс ко всему, продукт богат омега-3 жирными кислотами, которые нужны для клеточного состава тела и способствуют защите иммунной и сердечно-сосудистой системы человека. Диетолог и директор лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро рассказал CNN, какой же вид рыбы является самым полезным, передает OBOZREVATEL.

Диетолог назвал самую полезную рыбу, которую необходимо есть всем - фото из открытых источников

По мнению специалиста, самая полезная рыба с точки зрения питания — лосось, поскольку жирная рыба из холодной воды является наилучшим источником омега-3.

Однако в издании отмечают, что рекомендованная дневная норма омега-3 для мужчин — 1,6 граммов, для женщин — 1, 1 грамм. А одна порция любого из сортов лосося практически на 86 грамм превышает установленную норму.

Ранее сообщалось, что многие украинцы любят полакомиться сушеной или же вяленой рыбой. Её могут употреблять как отдельно, так и в качестве закуски под недорогой алкоголь, к примеру пиво. Однако совсем малое количество людей задумывается, какую опасность может нести подобная еда. Самая большая опасность рыбы, приготовленной с помощью вяления или сушки, кроется в вероятности подхватить ботулизм.

В материале нашего портала также можно прочитать, что на протяжении многих лет ученые документировали преимущества красного вина — для здоровья сердца, контроля холестерина и, возможно, даже для предотвращения рака — в многочисленных исследованиях. По мнению исследователей, белое вино также способно приносить пользу нашему организму, если употреблять его в меру.

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