Полезно ли для организма белое вино

На протяжении многих лет ученые документировали преимущества красного вина — для здоровья сердца, контроля холестерина и, возможно, даже для предотвращения рака — в многочисленных исследованиях. Но как насчет его "брата" — белого вина?

Польза белого вина. Фото из открытых источников

Этот напиток, по мнению исследователей, также способен приносить пользу нашему организму, если употреблять его в меру. Результаты некоторых исследований показывают, что этот продукт положительно влияет на память, работу сердца и даже способен предотвращать онкологию.

Бело вино содержит антиоксиданты, которые способствуют снижению веса, при условии употребление 1 бокала в день. Однако будьте осторожны — чрезмерное увлечение будет иметь противоположный эффект, потому что калории могут быстро накапливаться.

Как мы упоминали выше, белое вино может защитить от некоторых форм рака, особенно от рака кишечника. Напиток содержит флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить рак. В 2002 году было обнаружено, что белое вино защищает клетки от рака груди так же эффективно, как красное вино.

Любителям этого напитка стоит знать, что белое вино так же полезно для сердца, как и красное. Два бокала этого вина в день могут снизить риск сердечных заболеваний как минимум на 25%.

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