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Главная Новости Здоровье диета и питание Полезно ли для организма белое вино
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Полезно ли для организма белое вино

Этот напиток положительно влияет на память, работу сердца и помогает сбросить вес

сегодня, 15:00
Автор:

Мокрик Анастасия

На протяжении многих лет ученые документировали преимущества красного вина — для здоровья сердца, контроля холестерина и, возможно, даже для предотвращения рака — в многочисленных исследованиях. Но как насчет его  "брата" — белого вина?

Полезно ли для организма белое вино

Польза белого вина. Фото из открытых источников

Этот напиток, по мнению исследователей, также способен приносить пользу нашему организму, если употреблять его в меру. Результаты некоторых исследований показывают, что этот продукт положительно влияет на память, работу сердца и даже способен предотвращать онкологию. 

Бело вино содержит антиоксиданты, которые способствуют снижению веса, при условии употребление 1 бокала в день. Однако будьте осторожны — чрезмерное увлечение будет иметь противоположный эффект, потому что калории могут быстро накапливаться.

Как мы упоминали выше, белое вино может защитить от некоторых форм рака, особенно от рака кишечника. Напиток содержит флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить рак. В 2002 году было обнаружено, что белое вино защищает клетки от рака груди так же эффективно, как красное вино. 

Любителям этого напитка стоит знать, что белое вино так же полезно для сердца, как и красное. Два бокала этого вина в день могут снизить риск сердечных заболеваний как минимум на 25%.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, при каких проблемах со здоровьем поможет розмарин. Врач-нутрициолог Анна Грин перечислила полезные свойства розмарина и рассказала, от каких заболеваний он помогает. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что эксперты назвали три овоща, в составе которых содержится витамин С и его больше, чем в цитрусовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.winecountrygiftbaskets.com/blog/5-major-health-benefits-of-white-wine.asp
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