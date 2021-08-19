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При каких проблемах со здоровьем поможет розмарин

Врач-нутрициолог Анна Грин перечислила полезные свойства розмарина и рассказала, от каких заболеваний он помогает

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Розмарин не только придает неповторимый вкус блюдам, но и приносит пользу для здоровья, поскольку в его составе содержится множество витаминов и микроэлементов. На своей странице в Instagram нутрициолог Анна Грин рассказала, при каких проблемах со здоровьем поможет розмарин.

При каких проблемах со здоровьем поможет розмарин

При каких проблемах со здоровьем поможет розмарин (фото из открытых источников)

Розмарин содержит большое количество химических соединений, которые имеют антиоксидантные, противовоспалительные, радиозащитные и геропротекторные (способность увеличивать продолжительность жизни) свойства. А это значит — помогают дольше сохранять молодость и красоту.

- Противовоспалительное действие. Розмарин содержит большое количество фитохимических веществ, в том числе галловую кислоту, которая является мощным антиоксидантом. Галловая кислота еще имеет антигрибковые и антивирусные защитные свойства.

- Профилактика болезни Альцгеймера. На долю этого заболевания приходится от 60% до 80% случаев деменции в мире. Болезнь Альцгеймера является одной из главных проблем здравоохранения во всем мире. Некоторые лекарства способны частично помогать в борьбе с этой болезнью, но панацеи от этого заболевания пока не разработано. Две кислоты, обнаруженные в розмарине, демонстрируют интересные свойства. Карнозиновая кислота способствует улучшению кровообращения в головном мозге и восстановлению нервных клеток. Розмариновая кислота защищает клетки головного мозга от амилоидных бляшек, которые, как известно, вызывают дегенерацию и гибель нервных клеток в мозге и выступают основной причиной развития болезни Альцгеймера.

- Укрепление сердечно-сосудистой системы. Розмариновая кислота способствует оздоровлению кровеносных сосудов и клеток крови. На кровеносные сосуды воздействует не прямо, а путем систематического противовоспалительного эффекта и антиоксидации. Розмарин предотвращает окисление "плохого" холестерина, который является причиной образования холестериновых бляшек на стенках артерий. Также розмарин обладает свойствами предотвращать образование тромбов, которые являются очень серьезным фактором риска в развитии болезней сердца.

- Помощь в борьбе с сахарным диабетом. В розмарине содержится вещество, которое нормализует секрецию инсулина. Ученые заявляют, что розмарин может быть полезен для профилактики и лечения сахарного диабета.

При каких проблемах со здоровьем поможет розмарин - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики признали розмарин эффективным анестетиком.


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