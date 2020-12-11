Розмариновое масло – отличное обезболивающее

Медики признали розмарин эффективным анестетиком. Розмарин вечнозелёное растение семейства мятных. Его часто используют в качестве приправы и естественного пищевого консерванта.

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Растение имеет ярко выраженные противомикробные, антисептические и противовоспалительные свойства. Также клинические исследования доказали, что масло розмарина благотворно влияет на память человека, улучшает когнитивные функции и повышает концентрацию внимания. Кроме этого, масло розмарина стимулирует рост волос и может успешно применятся в борьбе с облысением.





Также недавние исследования доказали, что масло розмарина уменьшает болевые ощущения и является отличным обезболивающим как само по себе, так и в комбинации с другими анестетиками. И может успешно применятся в медицине.





Напомним, "Комментарии" писали, что пищевая ценность и насыщенность оливкового масла давно обсуждается специалистами в области питания и физиологии, а что касается его способности влиять на долголетие, то этот вопрос был впервые поднят в 1959 году физиологом Анселем Бендамином Кизом. Профессор сравнил питания и показатели здоровья жителей острова Крит с питанием и здоровьем жителей Финляндии.



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