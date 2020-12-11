kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18030.14

ETH/USD

548.88

LTC/USD

71.68

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Розмариновое масло – отличное обезболивающее
commentss НОВОСТИ Все новости

Розмариновое масло – отличное обезболивающее

Растение имеет ярко выраженные противомикробные, антисептические и противовоспалительные свойства

сегодня, 19:38
Автор:

Ольга Чародий

Медики признали розмарин эффективным анестетиком. Розмарин вечнозелёное растение семейства мятных. Его часто используют в качестве приправы и естественного пищевого консерванта.

Розмариновое масло – отличное обезболивающее

ФОТО: Из открытых источников


Растение имеет ярко выраженные противомикробные, антисептические и противовоспалительные свойства. Также клинические исследования доказали, что масло розмарина благотворно влияет на память человека, улучшает когнитивные функции и повышает концентрацию внимания. Кроме этого, масло розмарина стимулирует рост волос и может успешно применятся в борьбе с облысением.


Также недавние исследования доказали, что масло розмарина уменьшает болевые ощущения и является отличным обезболивающим как само по себе, так и в комбинации с другими анестетиками. И может успешно применятся в медицине.


Напомним, "Комментарии" писали, что пищевая ценность и насыщенность оливкового масла давно обсуждается специалистами в области питания и физиологии, а что касается его способности влиять на долголетие, то  этот вопрос был впервые поднят в 1959 году физиологом Анселем Бендамином Кизом. Профессор сравнил питания и показатели здоровья жителей острова Крит с питанием и здоровьем жителей Финляндии.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://odessa.online/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ