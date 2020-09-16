Диетолог: "Оливковое масло - залог долголетия"

Пищевая ценность и насыщенность оливкового масла давно обсуждается специалистами в области питания и физиологии, а что касается его способности влиять на долголетие, то этот вопрос был впервые поднят в 1959 году физиологом Анселем Бендамином Кизом. Об этом передает издание "Новое время".

Профессор сравнил питания и показатели здоровья жителей острова Крит с питанием и здоровьем жителей Финляндии. Результаты сравнения были настолько контрастными и убедительными, что финское правительство провело ряд законодательных изменений для улучшения качества питания своего населения.

Зачинатель оливкового бума Ансель Киз переселился в 1970 году в Италию, купил ферму близ Неаполя и занялся разведением маслин. Он умер в 2004 году в возрасте 100 лет и 10 месяцев.

В оливковом масле, в отличие от рыбьего жира, нет жирных кислот из группы Омега-3 и мало жирорастворимых витаминов. Но она имеет много других преимуществ: олеиновая и пальмитиновая жирные кислоты не требуют биохимической переработки в печени для включения в жировой обмен человека, в отличие от других растительных масел (подсолнечного, кукурузного, виноградных косточек и т.д.).

Многих потребителей пугает высокая стоимость бутылочки оливкового масла и, как правило, именно цена оказывается решающим фактором в пользу подсолнечного. Однако оливковый продукт расходуется гораздо медленней. Ведь для получения всех нужных веществ, в день достаточно одной, максимум двух столовых ложек.

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