Как сделать бутерброд полезным: мнение диетолога

Для большинства людей бутерброд – это идеальный вариант быстрого перекуса. Диетолог Светлана Фус рассказала, как не отказываться от такого лакомства и сделать его максимально полезным. Потому что бутерброды "з сыром или колбасой" являются не совсем полезными для здоровья, передает издание facenews.

Как приготовить правильный бутерброд. Фото: unsplash

Чтобы бутерброд можно было отнести к здоровой пище, его нужно правильно приготовить. Для этого эксперт советует тщательно подойти к выбору ингредиентов. Начать лучше с хлеба – отдайте предпочтение изделию из цельной пшеницы, в нем скрывается высокая питательная ценность. Светлана говорит, что хлеб из цельной пшеницы медленно усваивается организмом, а значит глюкоза медленнее поступает в кровь. Также в нем содержится много клетчатки, растительных жиров и белков.

Для начинки можно использовать сыр, перемешанный в блендере с авокадо, свежую зелень и сладкий перец. Если хотите сделать более питательный вариант, то можно добавить мясо, рыбу или омлет. Такие компоненты отлично сочетаются практически с любой зеленью: от листьев салата до шпината.

Диетолог рекомендует не жалеть свежих овощей для приготовления перекуса. Тогда несколько бутербродов можно считать полноценным сытным обедом или ужином. Также она добавляет, что правильный состав бутерброда не только насытит организм на длительное время, но и станет источником полезных витаминов и минералов.

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