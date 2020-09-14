Ученые из Австралии и Южной Кореи рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо. Корочка, которая появляется в процессе приготовления, содержит вредные белковые соединения. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других болезней, передает издание newsyou.

Почему опасно жарить красное мясо: мнение специалиста. Фото: unsplash.

Регулярное приготовление красного мяса при высокой температуре приводит к накоплению в организме вредных веществ. Белковые соединения препятствуют нормальной работе клеток, рассказывает один из экспертов Пермал Део.

Специалисты провели небольшой эксперимент. Они сравнили, как на человеческий организм влияет разное питание. В первой диете было много красного жареного мяса и зерновых продуктов, во второй – молочные продукты, бобовые, орехи и варенное белое мясо.

Через 4 недели ученые пришли к выводу, что питание с большим содержанием жареного красного мяса приводит к накоплению белковых соединений. Что является нежелательным последствием для организма, потому что провоцирует заболевания. Если же от жареного мяса отказаться совсем невмоготу, то исследователи рекомендуют готовить его на медленном огне.





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