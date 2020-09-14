kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10426.14

ETH/USD

367.82

LTC/USD

47.96

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему опасно жарить красное мясо: мнение специалиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему опасно жарить красное мясо: мнение специалиста

Может негативно отразиться на здоровье

сегодня, 14:42
Автор:

Любовь Блажко

Ученые из Австралии и Южной Кореи рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо. Корочка, которая появляется в процессе приготовления, содержит вредные белковые соединения. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других болезней, передает издание newsyou.

Почему опасно жарить красное мясо: мнение специалиста

Почему опасно жарить красное мясо: мнение специалиста. Фото: unsplash.

Регулярное приготовление красного мяса при высокой температуре приводит к накоплению в организме вредных веществ. Белковые соединения препятствуют нормальной работе клеток, рассказывает один из экспертов Пермал Део.

Специалисты провели небольшой эксперимент. Они сравнили, как на человеческий организм влияет разное питание. В первой диете было много красного жареного мяса и зерновых продуктов, во второй – молочные продукты, бобовые, орехи и варенное белое мясо. 

Через 4 недели ученые пришли к выводу, что питание с большим содержанием жареного красного мяса приводит к накоплению белковых соединений. Что является нежелательным последствием для организма, потому что провоцирует заболевания. Если же от жареного мяса отказаться совсем невмоготу, то исследователи рекомендуют готовить его на медленном огне. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как всего один день голодания может помочь организму. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!