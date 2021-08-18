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В каких овощах витамина С больше, чем в цитрусовых

Эксперты назвали три овоща, в составе которых содержится витамин С и его больше, чем в цитрусовых

18 августа 2021, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Витамин С (аскорбиновая кислота) является мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунитет, защищает кожу, снижает воспалительные процессы в организме и выполняет еще множество других функций. Считается, что главным источником вещества являются цитрусовые, но витамина С много и в других овощах и фруктах.

В каких овощах витамина С больше, чем в цитрусовых

Витамин С (фото из открытых источников)

Кудрявая капуста

Это один из видов листовой капусты, который набирает популярность во всем мире. По вкусу овощ напоминает щавель и в нем содержится большое количество витамина С. По словам эксперта, в 1 чашке рубленой кудрявой капусты — 90% дневной нормы этого элемента. 

Брюссельская капуста

Еще один вид капусты, которая вдоволь обеспечит организм аскорбиновой кислотой, поэтому ее нужно периодически включать в своей рацион. Брюссельская капуста также содержит клетчатку, фолиевую кислоту, калий и другие микроэлементы. 

Желтый болгарский перец

Эксперты рекомендуют обогатить свое меню и желтым болгарским перцем, в котором содержится тройная дневная доза витамина С. Его в овоще больше чем в большинстве цитрусовых и других продуктах.

Напомним, несмотря на то, что витамин С — незаменимый помощник в поддержании иммунной системы, его переизбыток в организме может навредить здоровью. Ученые объяснили, почему его нельзя назначать себе самостоятельно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Австралии провели исследование и выяснили, что витамин D наиболее важен для правильной работы всего организма. В первую очередь, он усиливает функции иммунитета, предотвращая различные простудные заболевания, что особенно важно в холодную погоду.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/122008-troyka-ovoschey-v-kotoryh-vitamina-c-bolshe-chem-v-apelsinah.html
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