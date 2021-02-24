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Какие изменения в рационе помогут вам продлить жизнь

Правильный рацион поможет достичь долголетия

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Правильное питание — основа здоровья, поэтому если хотите улучшить самочувствие и продлить жизнь, тогда пересмотрите свой рацион и внесите в него ряд изменений. Каких именно?

Какие изменения в рационе помогут вам продлить жизнь

как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Ограничьте потребление калорий

Ученые с помощью исследования доказали, что сокращение потребление калорий способно на 15% в течение 2 лет замедлить старение организма и защитить его от опасных заболеваний, например, рака и сахарного диабета. 

Увеличьте потребление витамина D

Исследователи заявили, что рацион питания необходимо обогащать продуктами, в составе которых есть витамин D, потому что он снижает риск смертности. В частности, достаточный уровень этого элемента предотвращает проблемы сердечно-сосудистой системы. 

Употребляйте больше ягод

Эксперты рекомендуют употреблять больше ягод, потому что они являются источником витаминов и микроэлементов. Благодаря своему составу они укрепляют иммунную систему и снижают риск развития многих заболеваний.

Пейте зеленый чай

Результаты многих исследований доказали, что регулярное употребление натурального зеленого чая способствует долголетию. Этот напиток помогает защитить ДНК от повреждений, а также помогает нормализовать уровень сахара в крови, предотвращая диабет. 

Напомним, врач-геронтолог Владимир Хавинсон назвал четыре простых способа, которые помогут продлить и сохранить молодость. Все зависит не только от внешних факторов, но и от собственных решений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученым из Йельского университета удалось раскрыть еще один способ, как продлить жизнь человека, и он оказался весьма неожиданным. 


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1386323/how-to-live-longer-calorie-restriction-vitamin-d-berries-green-tea
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