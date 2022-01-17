Как избавиться от боли в колене с помощью лимона

Боль в колене может возникнуть внезапно, независимо от пола и возраста. Она может быть результатом травмы, заболевания или чрезмерных нагрузок. Но в любом случае, эта проблема вызывает дискомфорт. Эксперты поделились домашним средством, которое может помочь в лечении.

Как лимон может избавиться от боли в колене (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что избавить от боли в колене можно с помощью лимона. В нем содержится много витамина С, В, а также калий, кальций, фосфор, магний и другие полезные микроэлементы. Также в состав цитрусовых входят белки и углеводы, а поэтому его часто используют для лечения проблем со здоровьем. Оказывается, боли в коленях не исключение.

Что нужно для приготовления средства: кунжутное масло и 1-2 лимона. Сначала цитрусовые нужно нарезать на мелкие кусочки. Затем вам нужно завязать кусочки лимона в хлопчатобумажной ткани и погрузить ткань в теплое кунжутное масло. Уложите этот компресс на болезненное колено на 5-10 минут.

Кроме того, можно, при отсутствии противопоказаний, пить немного лимонного сока каждое утро на голодный желудок, потому что он содержит большое количество кальция и витамина С, что очень полезно для ваших костей.

Но перед тем как применять любое народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Напомним, что люди, которые живут в постоянном движении, занимаются спортом, имеют активную работу, однажды могут столкнуться с такой неприятной проблемой как боль в коленях. Почему он возникает, объясняет фитнес-тренер Ольга Шамрай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи назвали три специи, употребление которых поможет избежать боли и воспаления в суставах.

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