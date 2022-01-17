Как избавиться от боли в колене с помощью лимона

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Светлана Шкурупий
Боль
в колене может возникнуть внезапно, независимо от пола и возраста. Она может быть
результатом травмы, заболевания или чрезмерных нагрузок. Но в любом случае, эта
проблема вызывает дискомфорт. Эксперты поделились домашним средством, которое
может помочь в лечении.
Как лимон может избавиться от боли в колене (фото из открытых источников)
Специалисты
отметили, что избавить от боли в колене можно с помощью лимона. В нем
содержится много витамина С, В, а также калий, кальций, фосфор, магний и другие
полезные микроэлементы. Также в состав цитрусовых входят белки и углеводы, а поэтому
его часто используют для лечения проблем со здоровьем. Оказывается, боли в
коленях не исключение.
Что
нужно для приготовления средства: кунжутное масло и 1-2 лимона. Сначала
цитрусовые нужно нарезать на мелкие кусочки. Затем вам нужно завязать кусочки
лимона в хлопчатобумажной ткани и погрузить ткань в теплое кунжутное масло. Уложите
этот компресс на болезненное колено на 5-10 минут.
Кроме
того, можно, при отсутствии противопоказаний, пить немного лимонного сока
каждое утро на голодный желудок, потому что он содержит большое количество
кальция и витамина С, что очень полезно для ваших костей.
Но
перед тем как применять любое народное средство, обязательно
проконсультируйтесь с врачом!
Напомним,
что люди, которые живут в постоянном движении, занимаются спортом, имеют
активную работу, однажды могут столкнуться с такой неприятной проблемой как боль в коленях. Почему он возникает, объясняет фитнес-тренер Ольга Шамрай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что исследователи назвали три специи,
употребление которых поможет избежать боли и воспаления в суставах.
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