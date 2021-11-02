Какие специи помогут избежать боли в суставах

Артрит является самым распространенным заболеванием опорно-двигательного аппарата. Его симптомы включают боли в суставах, воспаления и ограничения движений. Эксперты говорят, что предотвратить недуг или снизить его признаки можно с помощью нескольких специй.

Как избежать боли в суставах (фото из открытых источников)

Эксперты из Arthritis Foundation выяснили, что употребление некоторых продуктов и специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом. Суставы и другие части тела могут воспламеняться, а некоторые специи блокируют развитие воспаления. В этот список входит имбирь, куркума и корица – одни из лучших видов специй для защиты от боли в суставах.

"Гингерол и шогаол – химические вещества, содержащиеся в имбире, блокируют пути воспаления в организме. Наряду с его противовоспалительными свойствами некоторые исследования показали, что имбирь также может уменьшить симптомы остеоартрита", – говорится в сообщении.

А корица содержит коричный альдегид и корическую кислоту, обладающие антиоксидантными свойствами. Они помогают угнетать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

Куркума также благодаря такому компоненту как куркумин уменьшает воспаление в суставах, препятствует разрушению хрящевой ткани, а также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Напомним, что врач Сергей Агапкин рассказал, какие продукты необходимо добавить в рацион, потому что они помогают восстановить суставы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свое меню необходимо обогащать ягодами, и особое внимание эксперты советуют обратить на вишню, потому что она не только вкусная, но и очень полезная. Врач-диетолог Триста Бест отметила, что эта ягода помогает при воспалении суставов.

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