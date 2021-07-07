Какой продукт помогает снять воспаление в суставах

Летнее меню необходимо обогащать ягодами, особое внимание эксперты советуют обратить на вишню, потому что она не только вкусная, но и очень полезная. Врач-диетолог Триста Бест отметила, что эта ягода помогает при воспалении суставов.

Как снять воспаление в суставах / Фото: goodfon

Эксперт рассказала, что пользу вишни почему-то недооценивают, хотя у нее очень богатый витаминно-минеральный состав. Ягода содержит железо, марганец, кальций, фосфор, магний, различные полезные кислоты, пектиновые вещества и антиоксиданты. И одним из важных преимуществ вишни является то, что ее употребление способно снизить боль в суставах и отечность, вызванную артритом.

Такие выводы были сделаны на основе результатов эксперимента, в котором приняло участие около 60 человек без сахарного диабета с остеоартритом. Их поделили на группы, одна каждый день в течение 6 недель употребляла по 2 стакана терпкого вишневого сока, а вторая — плацебо. Эксперимент показал, что натуральный сок действительно помог участникам из первой группы облегчить симптомы заболевания.

Диетолог также говорит, что вишня содержит мелатонин (гормон сна), поэтому помогает улучшить его качество и продолжительность.

Напомним, что на прилавках рынков и магазинов уже появилась черешня — вкусная и сочная ягода, которая может похвастаться целым рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что особенного в черешни и кому она может навредить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вишня, как считают медики, все же более полезная для здоровья, чем черешня. В ней меньше сахара, калорий и больше питательных веществ, которые необходимы организму.

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