Польза и вред черешни: что нужно знать о летней ягоде

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Светлана Шкурупий
На прилавках рынков и магазинов уже
появилась черешня — вкусная и сочная ягода, которая может похвастаться целым
рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что особенного в черешни и кому
она может навредить.
Чем полезна черешня (фото из открытых источников)
Известно, что летняя ягода в своем
составе содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов,
необходимых нашему организму. В первую очередь, черешня улучшает работу
кровеносной системы, потому что богата на кумарин — эти соединения
предупреждают образование тромбов и холестериновых бляшек и помогают при
анемии. А калий, входящий в состав ягоды, нормализует артериальное давление.
Также черешня помогает пищеварению,
снимает болевые ощущения в желудке и оказывает обезболивающий эффект при
артрите. Эта ягода помогает снять отечность, улучшает обменные процессы,
способствуя похудению и в целом укрепляет состояние организма.
При
нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, полезно кушать ягоды черешни в
целом виде и пить черешневый сок.
Еще
ягода насыщена цинком и медью, которые участвуют в производстве коллагена –
основного белка соединительных тканей. В организме он выполняет соединительные
и строительные функции, отвечает за эластичность и молодость тканей.
Но
несмотря на это, черешня может навредить здоровью. Ее с осторожностью нужно
употреблять людям, у которых есть язва, гастрит с повышенной кислотностью, метеоризмом
и другими нарушениями желудочно-кишечного тракта. Не стоит увлекаться ягодой и
людям с сахарным диабетом, чтобы не ухудшить самочувствие.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что летом не стоит упускать возможность
полакомиться вишней. Помимо того, что эта ягода очень вкусная, к тому же
еще и весьма полезная.
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