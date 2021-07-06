Польза и вред черешни: что нужно знать о летней ягоде

На прилавках рынков и магазинов уже появилась черешня — вкусная и сочная ягода, которая может похвастаться целым рядом полезных свойств. Эксперты рассказали, что особенного в черешни и кому она может навредить.

Чем полезна черешня (фото из открытых источников)

Известно, что летняя ягода в своем составе содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов, необходимых нашему организму. В первую очередь, черешня улучшает работу кровеносной системы, потому что богата на кумарин — эти соединения предупреждают образование тромбов и холестериновых бляшек и помогают при анемии. А калий, входящий в состав ягоды, нормализует артериальное давление.

Также черешня помогает пищеварению, снимает болевые ощущения в желудке и оказывает обезболивающий эффект при артрите. Эта ягода помогает снять отечность, улучшает обменные процессы, способствуя похудению и в целом укрепляет состояние организма.

При нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, полезно кушать ягоды черешни в целом виде и пить черешневый сок.

Еще ягода насыщена цинком и медью, которые участвуют в производстве коллагена – основного белка соединительных тканей. В организме он выполняет соединительные и строительные функции, отвечает за эластичность и молодость тканей.

Но несмотря на это, черешня может навредить здоровью. Ее с осторожностью нужно употреблять людям, у которых есть язва, гастрит с повышенной кислотностью, метеоризмом и другими нарушениями желудочно-кишечного тракта. Не стоит увлекаться ягодой и людям с сахарным диабетом, чтобы не ухудшить самочувствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что летом не стоит упускать возможность полакомиться вишней. Помимо того, что эта ягода очень вкусная, к тому же еще и весьма полезная.

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