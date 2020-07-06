Что нужно знать о целебных свойствах вишни

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Летом не стоит упускать возможность полакомиться вишней. Помимо того, что эта ягода очень вкусная, к тому же еще и весьма полезная. В ней содержится много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, которые нужны для правильной работы организма. Издание Foodandmood рассказало, чем же вишня так ценна для нашего здоровья.

Для сердца и кровеносной системы

Эта вкусная ягода богата на витаминно-активные дубильные вещества, которые в сочетании с аскорбиновой кислотой, укрепляют работу сердечно-сосудистой системы. Вишня повышает тонус капилляров и нормализует артериальное давление.

Для иммунитета

В составе вишни содержится витамин С, который защищает организм от вирусов и инфекций. Эта ягода считается природным антибиотиком, поэтому летом ее стоит почаще добавлять в свой рацион питания.

Для пищеварения и обменных процессов

Вишня богата пектином, то есть растворимой клетчаткой, которая дольше сохраняет чувство сытости. Пектин также ускоряет обмен веществ, выводит токсины, помогает снизить уровень вредного холестерина и защищает от гипертонии.

Для красоты и молодости

Эта ягоду часто используют в косметологии, поэтому что ее сок положительно действует на состояние кожи. Он улучшает ее цвет, повышает эластичность, стягивает поры и предотвращает появление морщин. Также вишневый сок эффективен при борьбе с жирностью волос.

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